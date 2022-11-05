Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Yanlış kararlar için en tehlikeli zaman"

- Seçeneklerinizi analiz edin: Karar verme süreçlerini sadece zihinsel olarak ilerletmek hem sizi daha çok strese sokabilir hem de duygularınız işin içine girerek yanlış kararlar vermenize yol açabilir. Bundan dolayı kararlarınızı bir kağıda yazdıktan sonra durumla ilgili sizin için fayda ve zararları ile ilgili bir analiz yapın. Seçeneklerinizi gözünüzün önünde, kağıtta değerlendirmek, doğru karar vermenizde faydalı olacaktır. - 10/10/10 tekniğini karar vermede kullanabilirsiniz: 10/10/10 tekniği hem kolayca uygulanabilen hem de sağlıklı kararlar almamızı destekleyen ve aldığınız kararların da sonuçlarınızı görmenizi sağlayan bir yöntemdir. Kendinize öncelikle şu iç soruyu sormanız gerekiyor: "10 dakika sonrasında verdiğim bu kararın hayatıma etkisi ne olacak?, "10 ay sonra verdiğim bu kararın hayatıma etkisi ne olacak?", "10 yıl sonra verdiğim bu kararın hayatıma etkisi ne olacak?"

ARKADAŞINIZDAN FİKİR ALIYORMUŞ GİBİ DAVRANIN



- Kararınızı sanki başka birine soruyormuş gibi değerlendirin: Kararsız kaldığınızda güvendiğiniz bir arkadaşınızdan fikir alıyormuş gibi düşünün. Arkadaşınıza endişelerinizi anlatıyorsunuz, isteklerinizden bahsediyorsunuz ona sorular soruyorsunuz. Bunları yaptığınızda arkadaşınız size nasıl cevaplar verirdi? Bu teknik de karar verme sürecinizi olumlu etkileyecektir.



- Vereceğiniz kararın hayatınıza etkilerine bakın: Almanız gereken karar diyelim ki yaşadığınız şehri, arkadaşlarınızı, çevrenizi değiştirmenize yol açacak bir durum. Bu durum da duygusal süreçlerin devreye girip karar almanızı engelliyor. Bu durumda şuna bakılması gerekiyor. En kötü durumda bu kararımdan vazgeçip eski yaşantıma dönebilir miyim? Eğer vermeniz gereken karar sizi geri dönüşsüz bir yolculuğa sokmuyorsa bu kararla ilgili kendinizi bu kadar zorlamanıza gerek yok. En kötü ihtimalinizde geri dönebileceğinizi bilmek o durumu denemeyip pişman olmaktan çok çok daha iyidir.



- Seçenekleri azaltın: Karar verme süreçlerinde birçok seçeneğinizin olması hata yapma oranınızı arttırır. Seçenekler ne kadar çok fazlaysa inceleme, değerlendirme süreçleri de bir o kadar karışık olmaktadır. Bundan dokayı karar verme süreçlerine geçmeden önce durumla ilgili olabildiğince az seçenekle kalmaya çalışın. Unutmayın her zaman mükemmel olamazsınız. Alabileceğiniz en doğru kararın bile mutlaka kötü yanları olacaktır. Bu yüzden hiçbir zaman kendinize haksızlık etmeyin, kendinize güvenin. Kendinize var olan bakış açınızda objektif olmayı unutmayın...