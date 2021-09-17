Uzmanı uyardı: Kaygı düşman değil, doğal bir duygudur

Halk arasında kaygı olarak bilinen anksiyetenin düşman değil, doğal bir duygu olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Töre Simge Korkut, birtakım egzersizlerle kaygıyla kurduğumuz ilişkinin bize verebileceği zararları azaltmanın mümkün olabileceğini söyledi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.09.2021 14:10

"Bize zarar veren şeyler duygular değil, duygulara davranışsal olarak cevap verme şeklimiz, yani onlarla kurduğumuz ilişkimizdir" diyen Uzman Klinik Psikolog Töre Simge Korkut, öncelikle kaygıya hayatımızda yer açmamız gerektiğini ve sonrasında zihin egzersizlerini uygulayarak yaşamak istediğimiz hayata veya olmak istediğiniz kişiye bir adım daha yaklaşabileceğimizi belirtti. Koronavirüsün hayatımıza girdiği 1,5 yılı aşkın süreçte eskiden güvenli bir yer olarak bildiğimiz özgürce yaşadığımız dünyamızın çehresini, gözle görülmeyen ölümcül bir düşmanın her an peşimizde olduğu güvensiz bir yere dönüştürdüğünü belirten Uzm. Klnk. Psk. Töre Simge Korkut, 7'den 70'e herkesin bu süreçte kaygı duygusuyla az ya da çok karşılaştığını vurguladı. İŞE VE OKULA DÖNÜŞ KAYGI KATSAYISINI ARTIRABİLİR "Kimimiz sınav öncesi, kimimiz geçirdiği bir trafik kazasında, kimimiz ise çocuğumuz eve geç geldiğinde ya da benzer durumlarda kaygı (anskiyete) duygusunu daha önce de yaşamıştır" diyen Uzm. Klnk. Psk. Korkut, salgının hâlâ devam etmesinin yanı sıra, sonbaharın gelişiyle iş ve okul ortamına dönüşün, havaların soğumaya başlamasının da insanlardaki kaygı katsayısını artırabileceğine dikkat çekti. ANKSİYETE DEĞERLERİMİZLE İNŞA EDİLEN DOĞAL BİR DUYGU Kaygının tanımını yapan Uzm. Klnk. Psikolog Korkut, "Kaygı, kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı, gerginlik duyguları (gerçek dışılık hissi, kontrolünü yitirme hissi, sersemlik…) endişeli düşünceler ve artan kan basıncı, çarpıntı, boğulma hissi gibi fiziksel değişiklikler ile karakterize doğal bir duygudur" ifadelerini kullandı. Anksiyetinin kişinin değerleri üzerinden inşa ettiği bir duygu olduğunu belirten Korkut, "Değer verdiğimiz şeyler yok olduysa veya yok olma tehlikesi altındaysa kaygı hissederiz. Bu da çok doğal bir duygudur" dedi.

KAYGIYI DÜŞMAN OLARAK GÖRMEYİN Yaşadığımız olumlu veya olumsuz tüm duyguları, bir uyarı ya da işaret olarak düşünebileceğimize dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Korkut, "Tıpkı bir otel odasında duman olduğunda yangın sensörünün ses ve ışık çıkartarak sizi uyarması gibi hayat da bize bazı sinyaller gönderir. Mekanik sistemlerin ne zaman uyarı verecekleri, uyardıkları konuya göre değişir. Bizim duygusal sistemimiz de tıpkı bu uyarı sistemleri gibi dış dünyada olan biteni algı ve düşüncelerimiz aracılığıyla fark ederek kaygı, kızgınlık, üzüntü, öfke gibi tepkiler verir. Tüm bu uyarı sistemlerinin amacı kişiyi uyarmak ve haber vermektir. Bu anlamda olumlu ya da olumsuz tüm duyguların en önemli işlevi, çevreyi ve çevrede olup bitenleri fark edip ona uygun davranmamızı sağlamaktır" diye konuştu. Kaygı hissetmenin yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli bir duygu olduğunun altını çizen Uzm. Klnk. Psikolog Korkut, bu duyguyla kurduğumuz ilişkinin bizlere verebileceği zararı önlemek için herkesin uygulayabileceği 4 zihin egzersizi önerisinde bulundu. KENDİNİZİ İFADE ETME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİN Kabul ve Kararlılık Terapisi'ne göre tüm acıların kaynağının dil olduğunu aktaran Uzm. Klnk. Psk. Korkut, dili kullanma şeklimizin doğrudan davranışlarımızı etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Örneğin, kaygılı yapıya sahip bir kişi, kendisini 'Kaygılı biriyim' diye tanıtıyorsa, zihni de o kişinin tamamen 'kaygıdan' oluştuğuna inanır. Böylece kişi, normalde üstesinden gelebileceği kaygı içeren durumlardan kaçınmaya ve kendisini soyutlamaya başlar. Kalabalık önünde sunum yapmak, sınava girmek, yeni birileriyle tanışmak gibi… Bunun sonucunda üzüntü, hayal kırıklığı, öfke gibi duygular hisseder. Sonuçta da olmak istediği kişiden uzaklaşmış olacağı için psikolojik problemler yaşar. Fakat aynı kişi kendisini tanıtırken, 'Kaygılı bir yapıya sahibim' cümlesiyle, sahip olduğu kaygılı yapısıyla arasına mesafe koyarak kendisini tanıtırsa; zihni de o kişinin tamamen kaygıdan oluşmadığını, neşeli, esprili, konuşkan gibi başka özelliklere de sahip olabileceğini düşünerek daha önce yapamayacağını düşündüğü aktivitelere ambargo koymaz." DUYGULARINIZLA SAVAŞMAYI BIRAKIN Hepimize küçüklüğümüzden beri dayatılan doğru bilinen bazı yanlış bilgilerin olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Korkut, "Bunların en başında 'Daha iyi bir yaşam için olumsuz duygularımızdan kurtulmalıyız' miti gelmektedir. Hissettiğiniz kaygıyı nazikçe fark ederek onun sizinle olmasına izin verin. Onunla her mücadeleye girdiğinizde eminim maliyeti uzun vadede size çok pahalıya patlayacaktır" dedi.