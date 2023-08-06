Yalnızlığın sanal yansıması! Tüm dünya avcumuzda fakat...

UZM. KLİNİK PSİKOLOG AYHAN ALTAŞ İLETİŞİM BECERİSİ DÜŞÜK İNSANLAR İÇİN ONAY YERİ 1. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile beraber akıllı telefonlar da hayatımızın olmazsa olmaz parçası haline geldi. Ancak telefon ve sosyal medya kullanımındaki gözle görülür artışın bağımlılık seviyelerine ulaştığı durumlar da var. Bu bağımlılık seviyesindeki telefon kullanımının, insanların psikolojik durumlarıyla da ilişkisi var. Örneğin sosyal medya platformlarının dinamiğini oluşturan beğeni ve paylaşım uygulamaları, kişinin daha fazla insana ulaşma ve daha fazla kişi tarafından takdir edilme hissini yaşamalarını sağlar. Kişiler sosyal medya platformları üzerinden onaylanma ihtiyacını karşılamaya çalışır. Diğerleri tarafından beğenilme isteği ve hayatım çok güzel imajı çizme çabası anı yaşayıp keyifli zaman geçirmenin önüne geçerek anıyı fotoğraflayıp sosyal medya üzerinden paylaşmaya yol açıyor.





MUTLULUK HORMONU GİBİ

2. Bu soruyu cevaplandırmak çok basit değil. Fırsatları kaçırma korkusu yani kısa adıyla FOMO kavramı akla ilk gelen cevaplardan biri...

Telefonlar o kadar hayatımızın merkezine yerleşti ki, onunla bağlantıyı kesmek dış dünyayı kaçırmak olarak görülebiliyor.

Çünkü sevdiklerimizi, haberleri, hava durumlarını dahi bu cihaz üzerinden takip ediyoruz. Sürekli güncellenen bir sanal ortama bir saat girmediğimizde bile pek çok bilgi akışı gerçekleşmiş oluyor ve bir nevi bu güncellemelere geç kalmış, kaçırmış oluyoruz. Bu kaçırma korkusu, şu ana odaklanmayı zorlaştırdığı gibi bulunulan ortamdan da zevk almaya engel olabiliyor. Çoğu kişi paylaşım yapmadığında kendini geride kalmış, göz önüne çıkamamış hissetmeye başladı. Keyifli bir an yaratıldığında bundan zevk aldığını duyurmamak pek çok kişi için kaçmış bir fırsat olma potansiyeline sahip. Bir yerde aslında paylaşımlarıyla mutlu olduklarını, iyi olduklarını, eğlenceli kişiler olduklarını başkalarına da gösterip kanıtlama aracı olarak da kullanılıyor diyebiliriz.



Özellikle eğlence mekânları gibi fazla kalabalıktan ve yüksek sosyallik içeren ortamlardan rahatsız olan bireyler için ekrana dönüş, bir kaçış yolu olarak görülebilir. Bunun dışında kişi çevresindeki olayları görmezden gelerek gerçek hayattaki sorunlarını telefonda dikkatini dağıtarak geçiştirmeye yani kaçınmaya çalışıyor olabilir. Ancak bu kaçınma geçici olarak problemi çözse de uzun vadede kaygının artmasına ve sosyal becerilerin zayıflamasına neden olacaktır.