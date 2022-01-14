Zihninizdeki zehir: Her şey gerçekten mükemmel mi olmalı?

Ailenizle bir araya geleceğiniz bir akşam yemeğinde kurulacak sofra, iş yerinizde teslim etmeniz gereken o rapor veya okulda yetişmesi gereken o ödev... Birçok insanın zihni, tüm bu görevleri sadece layıkıyla yerine getirmek değil aynı zamanda "herkesten ve hepsinden iyi olmak" üzerine kurulu. Peki bu mükemmellik takıntısının yaşamda kurduğu baskının farkında mıyız?

Mükemmeliyetçilik kelimesi günümüzde sıkça ifade edilmektedir. Hatta gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaygınlığı ile birlikte mükemmel olma, mükemmel gözükme algısı da insanlarda artmıştır. Mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip bireylerin başkalarına ve kendilerine yönelik yüksek standartlar belirlemesi olarak bilinir. Mükemmeliyetçiliği aynı zamanda her şeyin, her zaman düzen içerisinde olmasını isteyen kişiler olarak tanımlamaktadırlar (Littauer ve Littauer, 1997).

Uzman Psikolog Sinem Sayışman

Mükemmeliyetçi kişilik özellikleri hakkında literatür incelendiğinde değişik görüşler ileri sürülmüştür. Mükemmeliyetçilik ile ilgili yapılan araştırmalara göre, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik şeklinde iki yönü olduğu söylenmiştir. Genel alamda araştırmacılar tarafından olumsuz olarak ele alındığı görülmektedir.

Mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olan bireyler her şeyi her zaman doğru yapmak isterler. Hata yapmayı ve başarısız olmayı kabul edemezler. "Ya hep ya hiç" algısına sahiptirler. Mükemmeliyetçi bireyler olumsuz düşünceler yaşayacağı ortamlardan ve eleştirilebilecekleri durumlardan uzak durmayı tercih ederler. Aynı zamanda mükemmeliyetçi kişiler kendilerine ulaşılması zor hedefler koyduğu için bu sebepten ötürü hata yapmamak için hedeflerine hiç başlayamaz