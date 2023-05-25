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Bitmeyen kepek sorununun çözümü bu yağda! Bir daha görmeyeceksiniz…

Kepek, en yaygın sorunlardan biri. Saçların yıkanma sıklığından saç derisinin yapısına kadar birçok faktörün etkilediği kepek sorununu çözmek için yapılması gerekenler aslında birkaç değişiklik bulunuyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:13
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Bitmeyen kepek sorununun çözümü bu yağda! Bir daha görmeyeceksiniz…

Kepek düşündüğünüzden daha yaygındır, aslında dünya çapındaki yetişkinlerin yaklaşık %50'sini etkiler. Genel olarak o kadar tehlikeli olmasa da, kişinin kendi imajını ve görünüşünü etkileyen önemli bir endişeye dönüşebilir.

KEPEK NEDİR?

Kepek, saçlı deride oldukça belirgin olan ve zaman zaman kaşıntıya neden olabilen beyaz pulcuklar şeklinde döküldüğünde ortaya çıkar. Kepeğin ortaya çıkmasının nedeni cilt hücrelerinin hızla yenilenmesidir. Genel olarak, sağlıklı cilt hücreleri büyüdükleri, yaşlandıkları ve öldükleri, yeni hücrelere yol açan belirli bir yaşam döngüsünü takip eder. Ancak kepekli bireylerde cilt hücrelerinin yaşam döngüsü hızlanarak hücrelerin daha hızlı doğmasına ve ölmesine neden olur.

Kepek kendi başına zararlı olmasa da bazı kepek türleri uzun süreli tedavi gerektirebilir. Bu cilt durumunu ortadan kaldırmak oldukça zor olabilir.

KEPEKLERİN OLUŞMAN NEDENLERİ

  • Kepeğin yaygın bir nedeni, Malassezia globosa'nın varlığına bağlı olarak ortaya çıkan seboreik dermatittir. Bu mikroorganizma, kafa derisinin florasının doğal bir parçasıdır ve genellikle herhangi bir sorun oluşturmaz. Bununla birlikte, sebum üretiminde bir artış olduğunda, onunla beslenen mantarlar hızla çoğalabilir, bu da yan ürünlerin bir araya toplanmasına ve kepeğe neden olur.
  • Diğer yaygın neden, yanlış saç bakımıdır.
  • Kuru kafa derisi , özellikle kış mevsiminde pul pul dökülmelere neden olabilir.
  • Yağlı cildin seyrek olarak yıkanması sebum birikmesine yol açarak kepek oluşumuna neden olabilir.
  • Hormonal dengesizlikler, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ve belirli cilt koşulları kepek gelişimine katkıda bulunabilir.
  • Kötü saç bakımından kaynaklanan kepek kolayca tedavi edilebilirken , sebore kaynaklı pullanma vakaları daha uzun tedavi gerektirir.

KEPEKTEN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ;

Kepeğin en doğru çözümü; öncelikle ardındaki sebebin teşhisi için dermatoloğa danışmaktır. Fakat doktorunuzun da onayıyla yapabileceğini birkaç yöntem ise;

  • Kepek oluşumunu azaltmak için saç derinizi düzenli olarak yumuşak bir şampuanla yıkamanız önerilir. Bu adım, aşırı sebumu ve ölü deri hücrelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.
  • Daha komplike vakalarda ilaçlı şampuanlar faydalı olabilir. En iyi sonuçları elde etmek için, farklı aktif bileşenlere sahip 2-3 şampuan kombinasyonu kullanılabilir. Bu şampuanlar çinko, katran, salisilik asit, selenyum sülfit, ketokonazol ve diğer bileşenleri içerebilir.
  • Doktorunuzdan reçete alarak daha güçlü kepek önleyici şampuanlar isteyebilirsiniz.
  • Saç derinizin sağlığını iyileştirmek için çay ağacı yağı uygulayabilirsiniz.
  • Saç derisinde birikebilecekleri ve sebum üretimini uyarabilecekleri için saç şekillendirme ürünlerini kullanmaktan kaçının. Kepeği önlemeye yardımcı olabileceğinden, yeterli miktarda çinko ve B vitamini içeren sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesi önerilir.
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