Bitmeyen kepek sorununun çözümü bu yağda! Bir daha görmeyeceksiniz…

Kepek düşündüğünüzden daha yaygındır, aslında dünya çapındaki yetişkinlerin yaklaşık %50'sini etkiler. Genel olarak o kadar tehlikeli olmasa da, kişinin kendi imajını ve görünüşünü etkileyen önemli bir endişeye dönüşebilir.

KEPEK NEDİR?

Kepek, saçlı deride oldukça belirgin olan ve zaman zaman kaşıntıya neden olabilen beyaz pulcuklar şeklinde döküldüğünde ortaya çıkar. Kepeğin ortaya çıkmasının nedeni cilt hücrelerinin hızla yenilenmesidir. Genel olarak, sağlıklı cilt hücreleri büyüdükleri, yaşlandıkları ve öldükleri, yeni hücrelere yol açan belirli bir yaşam döngüsünü takip eder. Ancak kepekli bireylerde cilt hücrelerinin yaşam döngüsü hızlanarak hücrelerin daha hızlı doğmasına ve ölmesine neden olur.



Kepek kendi başına zararlı olmasa da bazı kepek türleri uzun süreli tedavi gerektirebilir. Bu cilt durumunu ortadan kaldırmak oldukça zor olabilir.