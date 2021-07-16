Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'dan mucizevi etkili saç maskesi tarifi…

Yaz boyunca saçlarımız güneş ve denizden etkilenerek yıpranabiliyor. Saçların zayıf ve yıpranmış bir görünümde olması dış görünüşümüzü etkiliyor. Saç bakımı yapmak bu noktada büyük önem arz ediyor. Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, saçları deniz ve güneşten koruyan mucizevi etkili canlandırıcı formülü sabah.com.tr’ye özel olarak açıkladı.

SEDA OKKIRAN Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:50 ABONE OL PAYLAŞ

Birçok kişi için saçların sağlıklı görünmesi dış görünüş açısından önemli olabiliyor. Yaz boyunca deniz ve güneşten etkilenen saçlar zamanla yıpranıp kötü bir görünüm oluşturuyor. Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, evde 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz mucizevi saç bakım tarifini sabah.com.tr'ye özel tek tek sıraladı.

MUCİZEVİ ETKİLİ SAÇ BAKIM MASKESİ Deniz ve güneşten etkilenen saçları canlandırmak için haftada bir gün mutlaka; Malzemeler: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı maden suyu

1 çorba kaşığı elma sirkesi Eğer saçlar sarı ise proteine ihtiyacı vardır. 1 yumurta sarısını ilave edip iyice karıştırdıktan sonra saç diplerine boya sürer gibi sürüp ovuşturma yapılabilir. Sonra uçlara uygulayarak en az 2 saat streç içinde kalınması sağlanarak bakım yapılabilir.

KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN; 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

2 çorba kaşığı keten tohum yağı (omega3 içerdiği için saç diplerini besler)

1 çay kaşığı öğütülmüş deniz tuzu Bunları boya sürer gibi sürüp 2 saat bekledikten sonra saçlarına uygun şampuan ile yıkayabilirler.