Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'dan mucizevi etkili saç maskesi tarifi…

Birçok kişi için saçların sağlıklı görünmesi dış görünüş açısından önemli olabiliyor. Yaz boyunca deniz ve güneşten etkilenen saçlar zamanla yıpranıp kötü bir görünüm oluşturuyor. Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, evde 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz mucizevi saç bakım tarifini sabah.com.tr'ye özel tek tek sıraladı.
MUCİZEVİ ETKİLİ SAÇ BAKIM MASKESİ
Deniz ve güneşten etkilenen saçları canlandırmak için haftada bir gün mutlaka;
Malzemeler:
Eğer saçlar sarı ise proteine ihtiyacı vardır. 1 yumurta sarısını ilave edip iyice karıştırdıktan sonra saç diplerine boya sürer gibi sürüp ovuşturma yapılabilir. Sonra uçlara uygulayarak en az 2 saat streç içinde kalınması sağlanarak bakım yapılabilir.
KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN;
Bunları boya sürer gibi sürüp 2 saat bekledikten sonra saçlarına uygun şampuan ile yıkayabilirler.
Yazın saçlarınızı deniz suyundan korumak istiyorsanız;
1 şişe maden suyunu püskürtmeli bir şişeye koyarak, içerisine 1 çorba kaşığı badem yağı, 1 tatlı kaşığı lavanta ya da okaliptüs yağı koyup iyice çalkalayın. Saçlarınıza püskürtün. Denizin ve güneşin zararlı etkilerinizden korumanızı sağlar.
Mutlaka tuzlu suyu akıtmanı gerekiyor. Tuzlu su kepekli saçlara iyi gelebilir ama sarı ve kumral saçlarda yıpratıcı oluyor. O yüzden durulamak gerekiyor.