İnanamayacaksınız! Sağlıklı saçların sırrı 8 haftada 1 yıkamaktan geçiyor

Uzun süre yıkanmamış ama parlak, canlı ve dolgun saçlara sahip olunabilir mi gerçekten? Michelle adlı kuaför işte herkese bunun sırrını veriyor. Bunun için belirli bir ipucu olduğunu belirten genç kadın, herkes için doğru saç bakımı tavsiyelerini sıralıyor.

Michelle, sürecin ustalaşmasının aylar, yıllar alabileceği konusunda uyardı, fakat sabrın bu sonuca değdiğinin de altını çiziyor.

İlk olarak, yıkamanızı bir veya iki güne ertelemeniz ve ardından gün ekleyerek yıkama gününü geciktirmeye devam etmeniz gerekir. Michelle, gün sınırını artırmaya ısrar etmeli ve birkaç ay boyunca bu ekstra günlere devam etmelisiniz diyor. Ayrıca fazladan bir gün ekleyerek zaman içinde yavaşça ilerlemeye devam edebileceğinizi belirtiyor.

Videoda Michelle, saçınızı sık yıkamaya ihtiyaç duymamak için saçları "eğitmeye" yönelik bazı önemli ipuçlarını açıkladı.

Kuaför, saçların daha az yıpranmasının sırrının düşündüğünüzden daha az yıkamaktan geçtiğini belirtiyor. Michelle, videoda 8 hafta boyunca yıkama yapmadan saçlarının gayet canlı görünebileceğini söylüyor ve sıklıkla saç yıkayan kişilerin de kuru ve kırılmış uçlarla daha fazla karşılaşacağını belirtiyor.

"DENEMEYE DEĞER"

Michelle, 31 binden fazla takipçisi olan ve 23 yıllık deneyimini saç bakımı ipuçlarını ve tekniklerini tartışmak için kullanan bir renk teknisyeni ve balyaj uzmanı.

Yorumlar bölümündeki kadınlardan bazıları, tekniğin kendileri için işe yarmaya başladığını iddia etti. Bir kullanıcı : "Saçımı günlük yıkamaktan haftada bire geçtim ve farkı hissedebiliyorum" diyor.

Ancak bazı TikTok kullanıcıları, saçlarının yıkandıktan sonra aşırı derecede yağlı hale geldiğine dikkat çekti.

Bir kişi ise başka bir soruna dikkat çekerek "Bak bunu denemek istiyorum ama uykumda çok terliyorum ve kafamdaki kokudan nefret ediyorum bu yüzden 2 günde bir yıkıyorum, 3 güne kadar gidebilirim o kadar" dedi

Fakat destekleyen ve katılmayan yorumlara rağmen Michelle'in sağlıklı saçlarını gördükten sonra bu süreç denemeye değer gözüküyor.