Parlak ve ipek gibi saçların sırrı bu vitaminde! Her gün bir tane…

Saçlarınız için en iyi destekleyecek ürünleri aslında mutfağınızda bulabilirsiniz. Beslenme Uzmanı Rupali Datta'ya göre; saç sağlığının arkasında genetik ve hormonların büyü rol oynadığını fakat beslenmenin de bu noktada büyük önem taşıdığını belirtiyor. İşte saç sağlığınızı destekleyecek beş vitamin;

A VİTAMİNİ

A vitamini, yağda eriyen dört vitaminden biridir. Birkaç araştırmaya göre, epitel dokularının büyümesinde önemli bir rol oynar ve bu da saçlarınızın uzamasına yardımcı olur. Yeterli A vitamini alımı ayrıca cilt bezlerinde sebum yağı üretimini destekler.

Sebum ayrıca saç derinizi nemlendirir ve sağlıklı tutar, saçların uzamasına izin verir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir açıklamada, aşırı dozda A vitamininin 'alopesi' gibi saç sağlığı sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, genel sağlığın tadını çıkarmak için ölçülü olarak A vitamini tüketmeyi öneriyor.

Günde ne kadar A vitamini almalısınız?

Mayoclinic.org'a göre, önerilen A vitamini miktarı erkekler için günde 0,9 mg ve kadınlar için günde 0,7 mg'dır.

A vitamini yönünden zengin besinler:

Süt ve süt ürünleri mükemmel A vitamini kaynaklarıdır. USDA verilerine göre, bir fincan tam yağlı süt 112 mcg A vitamini sağlar.