Saç dökülmesi sorununu kökten çözüyor! Saçınızı şampuanladıktan sonra bir damla yetiyor

E vitamini yağı, ipeksi ve güçlü saçlar için en iyi kaynaklardan biri. Saç uzamasını desteklerken aynı zamanda parlaklığını yenilenmesini sağlar. Antioksidan kaynağı olması sayesinde saçı desteklerken, aynı zamanda saç derisindeki sağlıklı yağları da dengeleyebilir.

Tropical Life Sciences Research adlı yayında 2010 yılında yayınlanan bir araştırma, E vitamini yağının saç dökülmesi yaşayanlarda saç uzamasını iyileştirebileceğini bile gösterdi. Bu nedenle her daim saçlarınızı destekleyebilecek bu yağı, favori bakım ürünlerinizden birine dönüştürebilrsiniz.

Cansız ve kurumuş bir saç, genellikle hava kirliliği, birçok düzleştirme ve maşalama gibi işlemler sonucunda ortaya çıkıyor. Oldukça yaygın olan kırılmış uçlara sahip ve canlılığını kaybetmiş saçlara karşı en iyi alternatiflerinizden biri de E vitamini. Dermatolog Shari Sperling, "Ayrıca saç kırılmasını ve kırık uçları önlemeye de yardımcı olabilir" dedi.