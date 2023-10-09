Saç dökülmesi sorununu kökten çözüyor! Saçınızı şampuanladıktan sonra bir damla yetiyor

E vitamini yağı, ipeksi ve güçlü saçlar için en iyi kaynaklardan biri. Saç uzamasını desteklerken aynı zamanda parlaklığını yenilenmesini sağlar. Antioksidan kaynağı olması sayesinde saçı desteklerken, aynı zamanda saç derisindeki sağlıklı yağları da dengeleyebilir.
Tropical Life Sciences Research adlı yayında 2010 yılında yayınlanan bir araştırma, E vitamini yağının saç dökülmesi yaşayanlarda saç uzamasını iyileştirebileceğini bile gösterdi. Bu nedenle her daim saçlarınızı destekleyebilecek bu yağı, favori bakım ürünlerinizden birine dönüştürebilrsiniz.
Cansız ve kurumuş bir saç, genellikle hava kirliliği, birçok düzleştirme ve maşalama gibi işlemler sonucunda ortaya çıkıyor. Oldukça yaygın olan kırılmış uçlara sahip ve canlılığını kaybetmiş saçlara karşı en iyi alternatiflerinizden biri de E vitamini. Dermatolog Shari Sperling, "Ayrıca saç kırılmasını ve kırık uçları önlemeye de yardımcı olabilir" dedi.
Heathline'a göre E vitaminindeki antioksidanlar, saç foliküllerinin bozulmasına yol açan oksidatif stresi ve serbest radikalleri azaltır; bu da saç derisinin sağlığına katkıda bulunabilir. Stilist Nick Stenson, E Vitamini, kıvırcık-kuru saçları daha parlak saçlara dönüştürme yeteneği nedeniyle büyük bir popülerlik kazandığını belirtti.
E vitamini yağının saç dökülmesini azaltabileceği, saç derisi ve saç sağlığını ve dolaşımını iyileştirebileceği, yağ üretimini dengeleyebileceği ve hasarı önlemek için harici bir bariyer oluştururken parlaklığı artırabileceği öne sürülüyor. Medical News Today, saçta kullanıldığında yağların hasar nedeniyle kaybedilen parlaklığı geri kazandırabildiğini, çünkü saça bir katman eklediğini ve bu katmanın da onu ısı veya kimyasallar gibi dış kaynaklardan koruduğunu bildiriyor.
E VİTAMİNİNİ SAÇ BAKIM RUTİNİNİZE NASIL DAHİL EDEBİLİRSİNİZ?
E Vitamini yağı, saç derisi tedavisi veya saç maskesi olarak kullanılabilir. Trikolog (Saç ve Saç Derisi Uzmanı) Gretchen Friese'ye göre, saç derisinde etkili bir yöntem olarak kullanmak için, tahrişi önlemek amacıyla hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağa üç ila beş damla E vitamini yağı ekleyebilirsiniz. Şampuandan sonra yağları saç derinize masaj yapın ve her gün tekrarlayın.
Saç bakımı rutininize topikal bir önlem olarak tedaviyi eklemek yerine diyetinize E vitamini ekleyebilirsiniz. Yumurta, havuç, fındık, lahana, ıspanak ve diğer zengin besinleri de tüketebilirsiniz.