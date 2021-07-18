Saçlarınızın çok döküldüğünü nasıl anlarsınız? İşte yöntemi…

Saç dökülmesinin çok olup olmadığını anlayabilmek için birkaç yöntem bulunuyor. Bu sayede endişenizin yersiz olup olmadığını da anlayabilirsiniz. İşte o yöntemler…

SAÇLARINIZI ÇEKMEYİ DENEYİN

Normalden daha fazla saç kaybedip kaybetmediğinizi anlamanın yollarından biri, parmaklarınızı yaklaşık 60 saç telinin etrafına sararak nazikçe çekmektir. Doğru miktarda saç kaybediyorsanız, 3'ten fazla saç çıkmamalıdır.

GİDER BOŞLUĞUNU KONTROL EDİN

Duş alırken biraz saç kaybetmeniz normaldir. Ayrıca daha sonra tararken biraz daha kaybedebilirsiniz. Ancak banyonuzun zemininde sürekli olarak çok fazla saç olduğunu fark ediyorsanız, bu çok fazla saç dökülmesinin bir işareti olabilir.

DÖKÜLEN SAÇLARI SAYMAYI DENEYİN

Çok fazla saç kaybedip kaybetmediğinizi belirlemenin başka bir yolu da 60 saniye boyunca fırçalamak ve dökülen saç sayısını saymaktır. Yaklaşık 10 saç telini kaybetmek normaldir. Fakat çok daha fazla dökülme söz konusuyla şiddetli saç dökülmesi ile karşı karşıya olabilirsiniz.