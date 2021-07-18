Saçlarınızın çok döküldüğünü nasıl anlarsınız? İşte yöntemi…

Saç dökülmesinin çok olup olmadığını anlayabilmek için birkaç yöntem bulunuyor. Bu sayede endişenizin yersiz olup olmadığını da anlayabilirsiniz. İşte o yöntemler…
SAÇLARINIZI ÇEKMEYİ DENEYİN
Normalden daha fazla saç kaybedip kaybetmediğinizi anlamanın yollarından biri, parmaklarınızı yaklaşık 60 saç telinin etrafına sararak nazikçe çekmektir. Doğru miktarda saç kaybediyorsanız, 3'ten fazla saç çıkmamalıdır.
GİDER BOŞLUĞUNU KONTROL EDİN
Duş alırken biraz saç kaybetmeniz normaldir. Ayrıca daha sonra tararken biraz daha kaybedebilirsiniz. Ancak banyonuzun zemininde sürekli olarak çok fazla saç olduğunu fark ediyorsanız, bu çok fazla saç dökülmesinin bir işareti olabilir.
DÖKÜLEN SAÇLARI SAYMAYI DENEYİN
Çok fazla saç kaybedip kaybetmediğinizi belirlemenin başka bir yolu da 60 saniye boyunca fırçalamak ve dökülen saç sayısını saymaktır. Yaklaşık 10 saç telini kaybetmek normaldir. Fakat çok daha fazla dökülme söz konusuyla şiddetli saç dökülmesi ile karşı karşıya olabilirsiniz.
AT KUYRUĞU YAPARAK KONTROL EDİN
Saç kalınlığındaki genel bir düşüş, doktorunuza danışmanız gerekebilecek işaretlerden biridir. Büyük bir fark olana kadar muhtemelen fark etmeyecek olsanız da, saçlarınızı topladığınızda fark ettiğiniz hızlı bir incelme önemli ölçüde saç dökülmesine işaret edebilir.
KAFA DERİNİZİ KONTROL EDİN
Normalden daha fazla saç dökülmesi yaşıyorsanız, başınızın tepesinde kel bir nokta bile olabilir. İnce lekeler fark ederseniz, bu potansiyel saç seyrelmesinin ilk belirtilerinden biri olabilir.
SABAHLARI YASTIĞINIZDAKİ SAÇLARA BAKIN
Özellikle pamuklu bir yastık kılıfı üzerinde uyuyorsanız, uykunuzda döndüğünüzde 5 ila 20 saç telinin dökülmesi normaldir. Yastıkların, saçınızdaki nemi emdikleri, kuru ve kırılgan bıraktıkları bilinmektedir. Ancak sabahları yastığınızda çok fazla saç olduğunu fark etmeye başlarsanız, bu potansiyel olarak aşırı saç dökülmesi yaşadığınızın bir işareti olabilir.