Yaz aylarının kabusu! Güneşin saçlarınıza verdiği zararı tek seferde onaran formül

Dermatolog Dr Kristy Lau ve Dermatolog Dr Jinah Yoo, yaz güneşinin saçlarınıza beş şekilde nasıl zarar verebileceğini, ama neyse ki, güneşten zarar görmüş saçlarınızı nasıl düzeltebileceğinize dair önemli bir etki sunar.
YÜKSEK GÜNEŞ ISISI SAÇI NASIL ETKİLERİ?
Güneşin altında oturmak, her ne kadar bronzlaşma gibi istenen etkiler ortaya çıkabilir. Fakat saçlarınızda istenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. Tıpkı cildiniz gibi saçlar da güneşin zararlı UV ışınlarına karşı hassastır. Kepeklenme, kırılma ve saç döküülmesi gibi birbirinden farklı sorunlarla mücadele etmenize neden olabilir. İşte güneşin saçlarınıza zarar vermenin yolları…
KEPEKLENME SORUNU
Güneşli havalarda ne kadar nemlendirici sürerseniz sürün, cildinizin biraz daha kuru ve kaşınmaya başladığını fark edebilirsiniz ve bu saç derinizde de olabilir.
Saç derisi sadece cilt olduğundan, aynı nemlendirme faydaları da geçerlidir. Havalar ısınmaya başladığında, birçok insan saç derisinin kuruduğunu, daha çok kaşınmaya başladığını ve ciltte pullanma ve kepekte artış olduğunu fark eder.
SAÇLARDA KIRILMA
Kaşıntılı bir saç derisi, güneşin zararlı ışınlarıyla ortaya çıkabilir. Özellikle saç telinin kütikül olarak bilinen dış kaplamasına zarar verebilen güneş ışınları, UVA ve UVB ışınları ile bu durumu daha da kötüleştirebilir.
Kırılmış uçlara ve kırılgan saç tellerine neden olan bu durum, genellikle saçların daha yönetilemez, elektriklenen ve şekil almaz hale getirebilir. Özellikle güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldıktan sonra ısı işlemleriyle saçların büyük oranda zarar görmesine neden olabilir.
SAÇ DÖKÜLMESİ
Kuru veya kırılgan saçlar hakkında hiçbir şey yapmazsanız, bu saç dökülmesine neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu saçların incelmeye ve dökülmeye başlamasına neden olabilir.
Bol miktarda saç bakımı ve yağı kullanmaya çalışın, sert kimyasallardan uzak durun, ısıyla şekillendirmeyi sınırlayın ve en yüksek olduğu zamanlarda saçı güneşten koruyun.
Saç dökülmesi, ne yazık ki, hormonal dengesizlikler, tiroid sorunları ve anemi dahil olmak üzere altta yatan bir sağlık durumuna bağlanabilir, bu nedenle kök neden hakkında endişeleriniz varsa doktorunuza görünmeniz önemlidir.
GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN SAÇLAR NASIL KORUNUR?
Saç derisinin nemlendirilmesi söz konusu olduğunda, hyaluronik asit en etkili yöntemlerden biridir. Nemlendirici olarak bilinen birincil işlevi, vücuttaki çeşitli dokuları hidratlamak için suyu bağlamaktır.
Bir sünger gibi düşünün, çevresinden nemi çeker ve tutar, bu nedenle kafa derisinde kullanıldığında cildi yatıştırmak, rahatlatmak ve nemlendirmek için dermiste su moleküllerini tutarak nem seviyelerini yenilemeye yardımcı olur.
Dr Kristy, nemlendirmenin güneşten zarar görmüş saçları çözmenin anahtarı olduğunu açıkladı ve elektriklenmenin azalmasına ve kırılmaların önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Hyaluronik asit, hem folikülün hem de saç telinin derinliklerine nüfuz edebilen büyük ve küçük moleküllerden oluşur.
Nemi çekerek ve saçta tutarak, kabarmayı azaltmaya ve kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, dolgunlaştırıcı özellikleri saçın daha hacimli görünmesini sağlayabilir ve her zaman bir artı olan yapıyı verebilir.