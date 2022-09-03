Yaz aylarının kabusu! Güneşin saçlarınıza verdiği zararı tek seferde onaran formül

Dermatolog Dr Kristy Lau ve Dermatolog Dr Jinah Yoo, yaz güneşinin saçlarınıza beş şekilde nasıl zarar verebileceğini, ama neyse ki, güneşten zarar görmüş saçlarınızı nasıl düzeltebileceğinize dair önemli bir etki sunar.

YÜKSEK GÜNEŞ ISISI SAÇI NASIL ETKİLERİ?

Güneşin altında oturmak, her ne kadar bronzlaşma gibi istenen etkiler ortaya çıkabilir. Fakat saçlarınızda istenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. Tıpkı cildiniz gibi saçlar da güneşin zararlı UV ışınlarına karşı hassastır. Kepeklenme, kırılma ve saç döküülmesi gibi birbirinden farklı sorunlarla mücadele etmenize neden olabilir. İşte güneşin saçlarınıza zarar vermenin yolları…

KEPEKLENME SORUNU

Güneşli havalarda ne kadar nemlendirici sürerseniz sürün, cildinizin biraz daha kuru ve kaşınmaya başladığını fark edebilirsiniz ve bu saç derinizde de olabilir.

Saç derisi sadece cilt olduğundan, aynı nemlendirme faydaları da geçerlidir. Havalar ısınmaya başladığında, birçok insan saç derisinin kuruduğunu, daha çok kaşınmaya başladığını ve ciltte pullanma ve kepekte artış olduğunu fark eder.