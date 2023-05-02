1 Ayda Kaç Kilo Verilir? Spor Yaparak, Diyet Ve Yürüyüşle Bir Ayda En Fazla Kaç Kilo Verilebilir?

1 ayda kaç kilo verilir diye araştıranlar için Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bu rakamların 4-5 kilogram civarında olması ideal olandır. Spor yaparak 1 ayda en fazla kaç kilo verilir bilmek isteyenler, en fazla 2-3 kilogram zayıflayabilir. Fazla kilolarından kurtulmayı planlayanlar ve bunu sağlıklı bir şekilde yapmayı düşünenler, diyet ve yürüyüşle bir ayda kaç kilo verilebilir diye sorar. 1 ayda en fazla kaç kilo verilir? İşte ayrıntılar…

1 Ayda Kaç Kilo Verilir?

Kilo vermek için en etkili yol, diyet ve fiziksel aktivitedir. Sağlıklı kilo kaybetmek için uzman bir diyetisyene başvurmak ve onun tarafından belirlenen diyet programına uymak gerekir. Öte yandan düzenli olarak spor yapmak, yağ yakmayı kolaylaştırırken kasların güçlenmesini sağlar. Sağlıklı bir zayıflama için kişinin 1 haftada 0.5 kg ile 1 kg vermesi gerekir. Bu oran, 1 aylık bir zaman diliminde 5-6 kilograma kadar çıkabilir. Ne kadar kilo verileceği, bireyin beslenme düzenine uymasına ve aksatmadan spor yapmasına bağlıdır.

Neden Kilo Alınır?

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve bazı zararlı alışkanlıklar, kişinin kilo problemi ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Özellikle aşırı yağlı ve şekerli gıdaların tüketimi, vücutta serotonin hormonunun salgılanmasına sebep olduğu için bağımlılık yapabilir. Kişi, aç olmasa bile sürekli olarak bu tarz gıdaları yemek isteyebilir. Zevk almak için yenilen bu besinler, aşırı kiloya, kalp ve damar hastalıklarına, kolesterole, karaciğer hastalıklarına ve hatta cilt sorunlarına zemin hazırlar. Bu açıdan bakıldığında, beslenme düzeninin insan yaşamındaki etkileri sadece kilo ile sınırlı değildir. Her anlamda sağlıklı olmak için hem yeme-içme alışkanlıklarına dikkat edilmeli hem de düzenli olarak spor yapılmalıdır.