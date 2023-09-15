100 gramında 19 gram protein bulunuyor! Kasları demir gibi kuvvetlendirip, vücuttaki yağları parçalıyor

Mercimeklerde neredeyse hiç yağ yoktur, bu da onları doğal olarak yağsız bir besin haline getirir.

PROTEİN

Her 1 bardak mercimek porsiyonu sağlıklı 19 gram protein sağlar. Bu nedenle birçok vegan ve vejetaryen, protein alımını artırmak için mercimek kullanıyor. Hem protein hem de lif açısından zengin olan mercimek, aynı zamanda glutensiz makarna için besin açısından yoğun bir bileşendir. Hem esansiyel hem de esansiyel olmayan amino asitleri sağlarlar.