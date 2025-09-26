100 kişiden 5’i bu kabusu yaşıyor! Uzmanlar müjdeli haberi verdi: Ellerde aşırı terleme hastalığına son!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Botsalı ile hayatı kabusa çeviren aşırı terleme hastalığını ve tedavisini konuştum. Doç. Dr. Botsalı, aşırı terleme, tıbbi adıyla 'hiperhidroz'un, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'inde görülen ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilen kronik bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

EN ÇOK ERKEKLERİN ELLERİ TERLİYOR

Doç. Dr. Botsalı, araştırmalara göre Türkiye'de her 100 kişiden 3 ila 5'inde görülen aşırı terlemenin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebildiğini belirterek, şöyle dedi: "Buna karşın özellikle ilk tipte koltuk altı bölgesindeki terlemenin kadınlarda, el içindeki terlemenin ise erkeklerde biraz daha fazlaca görüldüğüne dair veri mevcut. Zannedilenin aksine bu sorun sadece havaların sıcak olduğu yaz mevsiminde ortaya çıkmıyor, yazın belirginleşse de tüm yıl boyunca etkisini sürdürüyor."