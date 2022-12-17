100 yaşını görmek hayal değil! Uzun yaşayan insanların sırrı bu besinde: Her gün bir tane...

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'da Ikaria Adası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor.
Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor. En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.
"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.
FINDIK
Fındık, bu bölgede yaşayan insanların ortak atıştırma alışkanlıklarından biri. Örneğin; National Geographic dergisinin yayınlanan bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentisine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu. American Journal of Lifestyle Medicine'den bir rapor, beş Mavi Bölge topluluğunun hepsinin çoğunlukla bitki bazlı olduğunu ve sadece ara sıra et tükettiğini belirtiyor. Bu nedenle diyet yağlarının çoğunu fındık ve zeytinyağı gibi gıdalardan alırlar.
TAM BUĞDAY TOSTU
Konu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir. Bunun yerine "Mavi Bölge" toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar. Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız bulunuyorsa peynir ve domates ile hazırlayacağınız lezzetli bir tam buğday ekmeği ile yapılmış tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir.
AVOKADO
Loma Linda'nın Adventist topluluğu düzenli olarak avokado tüketiyor. Bu topluluk, avokado tüketimi sayesinde ekstra potasyum alıyor, böylece kan basıncı seviyelerini minimumda tutabiliyorlar. Bu sayede karşılaşılabilecek olan yüksek tansiyon riskini düşürüyor. Avokadonun kalp sağlığına olan desteği, uzun zamandır biliniyor. Penn State'den bir 2019 araştırma çalışması, günde bir avokado yemenin LDL kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabileceği tespit edildi.
MUZ
Nicoyan halkı, düzenli olarak tükettikleri besinler arasında muz sayesinde yoğun bir sağlık yararından faydalanır. Muz, içeriğindeki potasyum, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksektir. Gün boyunca yeterince lif tüketimi, herhangi bir sağlıklı beslenme stilinin vazgeçilmez noktalarından biridir. Mavi Bölge olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan insanların ortak noktalarından biri ise lif tüketiminin yüksek olmasıdır. Bu sayede hem kalp sağlığınızı iyileştirebilir, hatta bazı kanser risklerini düşürmeye yardımcı olur.
NOHUT
Ikaria ve Sardunya'da doğru nohut, düzenli bir tüketime sahip ve özellikle çorba, atıştırmalık ve kavurma işlemi olarak ana yemeklerde sıklıkla tüketiliyor. Nohut, içeriğindeki lif, protein ve sağlıklı yağlarla birlikte gelir. Dengeli ve bitki bazlı bir atıştırmalık yapar. Ayrıca sindirime yardımcı oldukları, kanser riskini azalttığı ve kolesterol düşürdüğü tespit edilmiştir.
SİYAH FASULYE
Atıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki bazlı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda lif bakımından da oldukça yüksektir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.
KAHVE
Kahve, Mavi Bölge'de yaşayan insanların bir başka ortak noktasıdır. Ancak, sabah saatlerinde sade bir kahve içmek büyük bir önem taşır. Bu bölgedeki insanlar genellikle sadece kahve tercih ediyorlar. Şeker ve krema oranı yüksek kahveler, yararlı etkilerinden çok yüksek işlenmiş şekere maruz kalmanıza neden olur. Sabah saatlerinde ılık bir kahve içmek, faydalı bir enerji artışı sağlarken, iltihaplanmayı azaltır, kronik hastalık riskini düşürür ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir.
ÇAY
Çok fazla kahve içmiyorsanız veya daha fazla miktarda kafeinden kaçınmak istiyorsanız, çay sağlıklı bir gün ortası içeceği olarak tercih edilebilir. Japonya'daki Okinawa topluluğu düzenli olarak yeşil çay içiyorlar ve National Geographic'e göre fincanlarına düzenli olarak yasemin ve zerdeçal eklemesi yapıyorlar. Yeşil çay, belirli kanser riskinizi azaltmanıza, vücuttaki iltihaplanma oranını düşürmeye, metabolizmanızı hızlandırmanıza ve hatta zamanla beyin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yeşil çay en sağlıklı çay seçeneklerinden biri olsa da, diğer birçok siyah ve bitki çayları da birçok sağlık yararına sahiptir.