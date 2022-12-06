11 10 Tansiyon Normal Mi? 11’e 10 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

Sağlık alanında, kişinin bedenindeki damarlarda dolaşan basınca tansiyon adı verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanan bulgulara göre normal tansiyon değeri 12/8'dir. Bir kişide yüksek tansiyon değerinin 13 olması, düşük tansiyonunda 8'in altında olması, hipertansiyon denilen rahatsızlığın sinyalleri olarak belirlenmiştir. Yaş aralığı, cinsiyet farklılığı gibi nedenler kan basınç hızını etkilemektedir. Kısacası, hipertansiyon, kalp açısından en önemli etken olarak kabul edilmektedir.

11 10 Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı, Tansiyon 11 10 Ne Demek?

11 10 tansiyon baş ağrısı yapar mı, 11 10 tansiyon düşük mü? Sorusunun cevabı ise, kan atardamarlardaki sınırlı bir basınç ile beraber akışta olur. Bu basınç insandan insana değişiklik göstermekle birlikte sınırlar içerisindedir. Damarın içerisindeki kan basıncının belli bir sınırın üstüne çıkması halinde hipertansiyon olarak adlandırılır. Hipertansiyon vücuttaki bütün damarların içinde, kapalı bir teneke olan beyin içerisinde de basıncın yükselmesine ve artmasına sebep olabilmektedir. Kafanın içindeki kan basıncının yükselmesi baş ağrısı olarak açığa çıkar. Zaman zaman çok şiddetlenebilen, zonklama tarzında şiddetli bir baş ağrısı yaşanır.

11 10 Tansiyon Normal Mi?

11 10 tansiyon normal mi, küçük tansiyon 10 olunca ne olur? sorularına en net cevap şudur, tansiyonun olması gereken değer aralığı 12/8'dir. Yapılan araştırmalarda teşhis edilen bulgulara göre, tansiyon 90/50 olduğu zaman büyük tansiyon diye nitelendirilen değer 9, küçük tansiyon diye nitelendirilen değer ise 5 olarak kabul edilmektedir. Birçok insan düşük tansiyon gerekçesiyle zor anlar geçirmektedir. Düşük tansiyon sebebinden dolayı korkulmaması gerekmekte fakat tedbiri de bırakmamak gerekmektedir. 11'e 10 tansiyon normal mi, 11'e 10 tansiyon nasıl? 11'a 10 tansiyon yüksek mi? yüksek olması durumunda neler yapılabilir? Sorularının cevabı aşağıda yer almaktadır;