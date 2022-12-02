11 9 Tansiyon Normal Mi? 11’e 9 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

11 9 tansiyon normal mi sorusunun cevabı ile ilgili öncelikle DSÖ açıklamalarını dikkate almanız gerekir. Bu açıklamalarda 11 9 tansiyon düşük mü ya da 11'e 9 tansiyon yüksek mi sorusunun cevabını bulabilirsiniz. 11 9 tansiyon nasıl veya küçük tansiyon 9 olunca ne olur soruları da merak edilenler arasındadır. Tansiyon 11 9 ne demek ve 11 9 tansiyon baş ağrısı yapar mı sorularının cevabı yazımızın devamında.

11 9 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon, damarların çeperlerinde oluşan kan basıncını ifade eder. mmHG şeklinde ifade edilen tansiyonda büyük ve küçük tansiyon kavramları ile karşılaşırsınız. Büyük tansiyon kalbin damarlara kan pompalarken yaptığı basınçtır. Küçük tansiyon ise damarlardaki durgun kan basıncını ifade eder. Doğal olarak büyük tansiyonun küçük tansiyondan sayısal olarak daha yüksek olması gerekir.

Normal tansiyon aralığı belirlenirken Dünya Sağlık Örgütü verileri dikkate alınmalıdır. Söz konusu kurumun bu kapsamda yaptığı açıklama incelendiğinde kişinin normal büyük tansiyonunun 120 mmHg, küçük tansiyonunun ise 80 mmHg olması gerektiği belirtilmiştir. Fakat herkesin tansiyonu bu seviyede olmaz. Gün içindeki aktiviteler ya da psikolojik durum göz önünde bulundurulduğunda tansiyonun değiştiği görülür. Yine de normal tansiyon değerlerine yakın olan verilerin normal tansiyon olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle 11'e 9 tansiyon da normal kabul edilebilir.

11 9 Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?

Tansiyonun yükselmesi ya da düşmesi durumunda vücut bir kısım tepkiler verir. Bu kapsamda verilen tepkilerin başında baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gelir. Söz konusu tepkilerle karşılaşmanız durumunda direkt olarak tansiyonunuzu ölçebilirsiniz. Tansiyonunuz 11-9 seviyesinde ise bu durum baş ağrısı yapmaz.

Belli bir yaştan sonra normal tansiyon aralığı yüksek olarak kabul edilir. Bu yaş grubundaki kişiler için 11'e 9 tansiyon düşük olabilir. Söz konusu durumda düşük tansiyonunun baş ağrısından ziyade halsizlik yaptığına şahit olabilirsiniz. Kişinin kendini rahat hissettiği tansiyon aralığı çok daha önemlidir.