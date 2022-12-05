15 3 Tansiyon Normal Mi? 15’e 3 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

15 3 tansiyon normal mi konusu araştırılırken öncelikle normal tansiyonun ne demek olduğu bilinmelidir. Bu araştırma sonucunda 15'e 3 tansiyon yüksek mi ya da düşük mü anlayabilirsiniz. 15 3 tansiyon nasıl araştırmanızda önceliğiniz Dünya Sağlık Örgütü verileri olmalıdır. Söz konusu kaynaklarda küçük tansiyon 3 olunca ne olur sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Tansiyon 15 3 ne demek sorusunun cevabı ve tansiyon konusunda merak edilenler yazımızın devamında.

15 3 Tansiyon Normal Mi?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre sağlıklı bir kişinin normal tansiyon seviyesi 12'ye 8'dir. Yani kişinin kalbinin damarlara pompaladığı kanın basıncı 120 mm Hg iken durgun kanın damarlarda oluşturduğu basınç 80 mm Hg olmalıdır. Bu seviye kişinin bünyesine, çevresel faktörlere ve genetiğine göre değişir. Tansiyon dengesizliği halinde doktora müracaat edilmesi tavsiye edilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan veriler incelendiğinde 15'e 3 tansiyonun normal olduğunu söyleyemeyiz. Bu tansiyona sahip kişinin büyük tansiyonu yüksek iken küçük tansiyonunun son derece düşük olduğu görülür.

Küçük Tansiyon 3 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun 3 seviyesine kadar düşmesi halinde kişide baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunlar görülür. Bu durumda kişinin tansiyonunu dengelemek için bir kısım doğal yollara başvurması da tavsiye edilir. Tuzlu su ya da mineralli su gibi gıdalar tansiyonu yükseltir. Küçük tansiyonun 3 olması, tansiyonun çok düşük olduğu anlamına gelir ve doğal yöntemler yeterli olmayabilir. Acilen yapılacak tıbbi müdahale ile hastaya serum takılmalı ve tansiyonunun normal seyrine gelmesi beklenir. Yapılan tıbbi müdahalenin sonunda kısa süre içerisinde hastanın tansiyonu normal seviyesine gelecektir.