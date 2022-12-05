15 6 Tansiyon Normal Mi? 15’e 6 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Hipertansiyonun en büyük düşmanı sağlıksız beslenmedir ve hastalar 15 6 tansiyon normal mi sorusuna yanıt arar. 15 6 tansiyon nasıl diye araştıranlar, hayatında mutlaka kan basıncı ile ilgili problem yaşamıştır. İki değer arasındaki fark olması, küçük tansiyon 6 olunca ne olur sorusunu akıllara getirir. Hipertansiyonlu hastalar değerler hakkında bilgi sahibi olsa da bilmeyenler, tansiyon 15 6 ne demek diye sorar. 15'e 6 tansiyon yüksek mi veya düşük mü diye düşünenler vardır. İdeali ne kadar?

15 6 Tansiyon Normal midir?

Kalbin her atışında, vücudun her bölgesine kan pompalanır. Kalp, kanı rahatlıkla pompalamak için damarlara içeriden belirli bir basınç uygulamak zorundadır. Buna, kan basıncı adı verilir. Bu kuvvetin normal seviyelerde olması önemlidir, çünkü ancak bu şekilde kan sağlıklı bir şekilde akabilir. Tüm organlar ile dokulara besin ve oksijen ulaştırabilir.

Yüksek kan basıncı, arteriyel hipertansiyon anlamına gelir. Kalpten geçen damarlara ve arterlere uygulanan kuvvet sürekli olarak artar.

Söz konusu basınç milimetre civa, kısaca mmHg olarak ifade edilir. Eğer, üst kan basıncı değerleri 140 mmHg veya daha yüksek, düşük kan basıncı 90 mmHg veya daha yüksek ise hipertansiyon olma ihtimali yüksektir. Bundan dolayı, 15'e 6 yüksek bir kan basıncı ölçüsüdür. Büyük tansiyon oldukça yüksek, küçük tansiyon ise olması gereken değerin altındadır. 12'ye 8 ise genelgeçer görüşe göre normal oranlardır.

15 6 Tansiyon Neden Olur ve Nasıl Düşer?

Tansiyon ölçümü, kan basıncı değerlerinin çok yüksek olup olmadığını belirlemeyi sağlar. Hipertansiyon zamanında fark edilmez ve uzun süre devam ederse, kalp, damarlar, beyin, gözler ve böbrekler zarar görebilir. Bunlar da bazı kişilerde, kalp krizi veya felç gibi hastalıkların meydana gelmesine neden olur. Uzmanlar bu yüzden, hipertansiyonun zamanında tedavi edilmesini söyler.

Sağlıksız bir yaşam, tuzlu gıdalar, alkol, sigara, ağır egzersizler, stres, zor şartlar altında çalışmak ve hamilelik gibi durumlar tansiyona neden olabilir. Uzun süre boyunca yüksek seviyelerde tansiyonu olan kişiler kesinlikle bir doktora görünmelidir. Bir anda yükselen tansiyonu indirmek için bol limonlu su veya direkt limon suyu içmek, ılık duş almak ve vücut ısısını düşürmek ise büyük ölçüde etkilidir.