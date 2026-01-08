Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Uzmanı açıkladı: "Çocukların sağlığı için..."

15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Uzmanı açıkladı: "Çocukların sağlığı için..."

Çocuklar, sosyal medyadaki tehlikelerden bir türlü korunamıyordu. Devlet, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik yeni düzenleme için harekete geçti. Uzmanlar, “Bu tarihi bir karar. Bu düzenleme çocukları dijital ortamdan çıkarıp, gerçek temas, gerçek duygular ve gerçek bağlar kurmalarına olanak sağlar” dedi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:55 PAYLAŞ ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı öngören yasal düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Dünyada bu alandaki en dikkat çekici örneklerden biri Avustralya. Avustralya, sosyal medya şirketlerine 16 yaş altındaki çocukların platformlarda hesap sahibi olmasını engelleme zorunluluğu getirdi. Düzenlemenin amacı, çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmak ve zararlı içeriklerle karşılaşma riskini azaltmak. 4 Aralık'tan itibaren Avustralya'da 16 yaş altı olduğu tespit edilen Facebook, Instagram ve Threads hesapları, kademeli olarak kapatılmaya başlandı. Türkiye'de de hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeyle ilgili bakın uzmanlar neler söyledi:

DEVLET AKTİF ROL OYNAYACAK

Öğretim Üyesi Dr. Duygu Temel, "Sosyal medyayla geçen yaklaşık 20 yılın ardından bu platformların çocuklar üzerindeki etkileri artık çok daha görünür ve tartışılır hâle geldi. Algoritmaların kullanıcıları benzer ve giderek daha uç içeriklere yönlendirdiğini biliyoruz; bu konuda çok sayıda araştırma var. Özellikle genç kızlarda beden algısına odaklanan görüntü ve videolar, algoritmaların etkisiyle görünüş kaygılarını artırabiliyor ve yeme bozukluklarına varan riskler oluşturuyor. 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya sınırlaması, çocukları dijital ortamların en problemli yönlerinden korumaya dönük önleyici bir adım olarak görülebilir. Bu düzenleme devletin çocukların dijital dünyadaki güvenliği konusunda daha aktif bir rol almaya çalıştığını gösteriyor" dedi.