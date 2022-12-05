16 15 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 15 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 15 tansiyon normal mi konusu üzerinde durulması gereken bir husustur. İnsanlar 16'ya 15 tansiyon yüksek mi veya düşük mü sorusunu merak ederler. Bu araştırma neticesinde 16 15 tansiyon nasıl konusuna açıklık getirilebilir. Küçük tansiyon 15 olunca ne olur araştırması ile de yüksek tansiyonun fiziki anlamda yarattığı sonuçları bulabilirsiniz. Tansiyon 16 15 ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

16 15 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyonun normalde kaç olması gerektiği bilinerek halihazırdaki tansiyonunuzun yüksek ya da düşük olup olmadığına kanaat getirebilirsiniz. Çeşitli bilimsel kaynaklardan yapılan araştırma neticesinde kişinin tansiyonunun normal aralığı 12'ye 8 ve civarıdır. Büyük ve küçük tansiyon seviyesi bu değerlerden ne kadar uzaklaşırsa tansiyon o kadar dengesizleşmiş demektir.

16'ya 15 tansiyon da yukarıda belirttiğimiz normal tansiyon seviyesine göre değerlendirilmelidir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme ile bu tansiyon seviyesinin oldukça yüksek olduğu anlaşılır. Normal tansiyon seviyesinde sapma miktarı çok fazladır. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olacaktır.

Küçük Tansiyon 15 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun normal şartlarda 8 olması gerekir. 15'e kadar çıkan küçük tansiyon insanda belli rahatsızlıklar yaratır. Bu kapsamda yaşanan rahatsızlıkların başında mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunlar yer alır. Söz konusu belirtileri hissettiğiniz anda derhal tansiyonunuzu ölçmeniz gerekir. Tansiyonunuz 16'ya 15 gibi bir seviyeye çıktığını gördüyseniz de derhal en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Bu tansiyona sahip kişiler için ambulans çağırmak dahi düşünülebilir. Soruna kısa sürede tıbbi müdahale yapılmalıdır. Yapılan müdahale sonunda kişinin tansiyonu normal seviyeye gelecektir. Genellikle serum tedavisi ile tansiyon normal seviyeye getirilir.