16 6 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 6 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Yüksek tansiyon, organlarda hasar bırakabilen ciddi bir durumdur ve 16 6 tansiyon normal mi sorusu bu yüzden önemlidir. 16 6 tansiyon nasıl ve neden yükselir diyenlerin, bunun çok farklı nedenlere bağlı olarak gelişebileceğini bilmeleri gerekir. Küçük tansiyon 6 olunca ne olur diye soranlar, normal diyastolik değerin kaç olması gerektiğini öğrenmelidir. Tansiyon 16 6 ne demek veya 16'ya 6 tansiyon yüksek mi soruları internette en çok araştırılan konulardan biridir. Peki 16'ya 6 düşük mü?

16 6 Tansiyon Normal Mi?

Sinir, stres, aşırı yağlı ve tuzlu besinlerin tüketimi, alkol ve sigara kullanımı, böbrek rahatsızlıkları, hormonal bozukluk, varis, kalp ve damar hastalıkları ile kalıtım, hipertansiyonun en önemli nedenleri arasında yer alır. Tıbbi açıdan ele alındığında görülen şu ki, yüksek kan basıncının nedeni ne olursa olsun, kanın arterlere sürekli olarak uyguladığı kuvvetli bir basınç söz konusudur. 14'e 9'dan sonrası aşırı yüksek kan basıncını işaret eder ve 16'ya 6 da yüksek bir rakam olarak kabul edilir. Tüm dünyada normal seviye olarak bilinen değerlerin ise sistolik kan basıncında 12, diyastolik kan basıncında ise 8 olması gerekir.

Küçük tansiyon 8'in altında ise kişide, yorgunluk, bayılma, bulanık görme veya gözlerde kararma ile mide bulantısı ortaya çıkar. Fakat, 16'ya 6 "izole sistolik hipertansiyon"dur ve yaşlılarda sıklıkla görülür. Aradaki bu dengesizlik, kalp ve damarların büyük bir riskle karşı karşıya olduğunun habercisidir. Temel nedeni ise damar sertliğidir. Bir hastaya hipertansiyonlu diyebilmek için baz alınan değer sistolik yani büyük kan basıncıdır.

Hipertansiyonu Olanlar Ne Yapmalıdır?

Yüksek tansiyon, genellikle hayati organlardan olan kalp, beyin ve böbrekler hasar görene kadar uzun yıllar boyunca hiç belirti vermeden gelişme eğilimi gösterir. Bu duruma, "sessiz ölüm" de denilebilir. Kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon birbirinden farklı rahatsızlıklara zemin hazırlar. Bu sağlık problemine sahip kişilere, kilo vermeleri, sigarayı bırakmaları, alkolden uzak durmaları, hafif egzersizler yapmaları, daha az tuz ve yağ tüketmeleri tavsiye edilir. Ek olarak tedavi için uzmanlar tarafından antihipertansif ilaçlar verilir.