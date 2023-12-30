17 milyon kişi bu hastalıktan ölüyor! Türk doktorlardan devrim niteliğinde çalışma: Dünyada ilk...





"DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR HİÇ ÇALIŞILMAMIŞ SPESİFİK GEN GRUPLARINI ÇALIŞIYORUZ"

Projede dünyada şimdiye kadar hiç çalışılmamış spesifik gen gruplarını çalıştıklarını belirten Arslan, "Biz proje çalışma süreci içerisinde hedef genlerimizi belirlediğimizde bu genlerin ilaç hedefi olup olmadığını test etme potansiyeline sahibiz. Süreç içerisinde bunları deneyip ilaç potansiyeli olup olmadığını görmek istiyoruz. Eğer bunu görürsek daha önce, daha erken bir aşamada ilaç geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Bu konuda dünyada çok büyük maliyetli ve çok fazla insanın muzdarip olduğu bir hastalık olması nedeniyle yaklaşık kanserden ölümlerin bile iki katına yakın oranda ölüm oranı olan bir hastalık. Bu konuyla ilgili bir ilaç bile geliştirme potansiyeline sahip olsak, geliştirebilsek birçok insanın tedavisine katkı sağlayacağımız gibi ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlama imkanımız var. Kardiyovasküler hastalıklar gen-çevre etkileşiminin sonucu oluşmuş hastalıklar. Sigara içme, obezite, yanlış beslenme, hareketsizlik bu hastalıkları tetiklemekte. Dünyada ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projede bu çevresel etkenlerin farklı genleri nasıl çalıştırdığı, nasıl etkilediği ve hastalığa nasıl neden olduğunu araştırmak istiyoruz. Bu çevresel etkiler sonucunda değişen genleri tespit edebilirsek, bu genleri değiştirerek plak oluşumunu engellemeyi ve hatalığı tedavi etmeyi düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.