1.80 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.80 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

1.80 boya sahip bir bireyin ideal kilosunu ölçerken bunu yapmanın en pratik yolu Vücut Kitle Endeksi (BMI)'ne bakmak olacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki bu sistemin de kesin bir doğruluğu yoktur. Çünkü BMI yöntemiyle kilo hesaplaması yapıldığında kas kütlesi, yağ oranı, genetik faktörler gibi önemli kriterler hesaba katılmaz. Fakat yine de 1.80 boy kaç kilo olmalı ve 1.80 boy için ideal kilo nedir soruları BMI yöntemi ile hesaplanabilir.

1.80 Boy Kaç Kilo Olmalı?

1.80 boya sahip birinin ölçülerini almadan ve vücudundaki kas ile yağ oranını hesaplamadan bu soruya net bir cevap vermek güçtür. İdeal kilo her zaman bireyin genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterir.

Kadınlar ve erkekler arasında boylar aynı olsa bile ideal kilolar arasında biraz fark bulunur. Bunun nedeni kadınların genel olarak daha düşük kas kütlesine ve daha yüksek yağ oranına sahip olmalarıdır. Erkeklerde ise bu durumun tam tersi vardır. Yüksek kas ve düşük yağ oranına sahip erkek, doğası gereği daha yüksek kiloda olmalıdır.

1.80 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?