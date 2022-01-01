2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar Trakya'da hatırlatma dozlarını olmaya başladı

Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı. Trakya'da başlayan aşılama süreci, vatandaşların aldıkları randevular ve yoğun ilgi ile hızla devam ediyor.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.01.2022 12:19

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı devam ediyor. Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları veriliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, sağlık merkezlerine gelerek aşılarını oluyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı artırıldı. İki farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor. Kent sakinlerinden Necmi Rıza Türköz, AA muhabirine, 5. doz aşısını olduğunu belirterek, toplum sağlığı için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.