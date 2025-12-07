20 saniyede hastalıklara karşı önleminizi alın! Bağışıklığı güçlü tutmanın yolu...

"UYKU DÜZENİ, BESLENME KADAR ÖNEMLİ" Uyku düzeninin de en az beslenme kadar önemli olduğunu vurgulayan Dr. Erseven, "Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Grip aşısı risk grubundaki çocuklar için önerilmektedir. Rutin aşıların da mutlaka güncel tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca çocukların hava şartlarına uygun giydirilmesi, Ne terlemeye ne de üşümeye neden olunmalı. Kat kat ve nefes alan giysiler tercih edilmelidir."





"ÜÇ GÜNDEN UZUN SÜREN ATEŞ VARSA DOKTORA BAŞVURUN"

Dr. Erseven, her ateşin endişe nedeni olmadığını ancak bazı belirtilerde vakit kaybedilmemesi gerektiğini selirterek şöyle konuştu;

"Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı, hırıltılı solunum, beslenememe, aşırı halsizlik, devam eden kusma veya ishal durumlarında; özellikle de iki yaş altı çocuklarda ateşli hastalık söz konusuysa mutlaka bir hekim değerlendirmesi gerekir. İçerisinde bulunduğumuz bu değişken hava şartlarında, hastalıkların arttığı ama önlenebilir olduğu bir dönemdir. Bilinçli ebeveyn olmak, erken önlem almak ve çocukların bağışıklığını desteklemek bu sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlar. Unutmayın, koruyucu sağlık önlemleri tedaviden her zaman daha değerlidir."