20 saniyede hastalıklara karşı önleminizi alın! Bağışıklığı güçlü tutmanın yolu...

Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde, artan enfeksiyonlara karşı aileleri uyaran uzmanlar, alınabilecek basit ama etkili önlemleri paylaştı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çocukların daha fazla kapalı ortamda vakit geçirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eren Erseven, "İlkokul, kreş ve anaokulu çağındaki çocuklarda kendilerini koruyamadıkları için enfeksiyonların bulaşma riski artıyor. Bu dönemde çocukların bağışıklık sistemi de bazı durumlarda daha hassas olabiliyor. Bu da virüs ve bakterilere karşı savunmasız hale gelmelerine sebep oluyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, nezle, farenjit), grip (influenza) ve RSV'nin (Respiratuar Sinsityal Virüs) sık görülmektedir. RSV'nin özellikle iki yaş altı çocuklarda ciddi solunum sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca orta kulak enfeksiyonu, sinüzit ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının (gastroenterit) da bu dönemde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır" dedi.
"BASİT ÖNLEMLER, SAĞLIKLI BİREYLER"
Dr. Erseven, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolunun günlük yaşamda alınan basit önlemler olduğunu söyledi. Erseven, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Sabunla en az 20 saniye süren doğru el yıkama, hastalıkların önlenmesinde en basit ama en etkili koruyucu yöntemdir. Kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Dengeli ve bağışıklığı destekleyen bir beslenmenin hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığı da unutulmamalıdır. Taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli protein ve sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir" diye konuştu.
"UYKU DÜZENİ, BESLENME KADAR ÖNEMLİ"
Uyku düzeninin de en az beslenme kadar önemli olduğunu vurgulayan Dr. Erseven, "Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Grip aşısı risk grubundaki çocuklar için önerilmektedir. Rutin aşıların da mutlaka güncel tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca çocukların hava şartlarına uygun giydirilmesi, Ne terlemeye ne de üşümeye neden olunmalı. Kat kat ve nefes alan giysiler tercih edilmelidir."
"ÜÇ GÜNDEN UZUN SÜREN ATEŞ VARSA DOKTORA BAŞVURUN"
Dr. Erseven, her ateşin endişe nedeni olmadığını ancak bazı belirtilerde vakit kaybedilmemesi gerektiğini selirterek şöyle konuştu;
"Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı, hırıltılı solunum, beslenememe, aşırı halsizlik, devam eden kusma veya ishal durumlarında; özellikle de iki yaş altı çocuklarda ateşli hastalık söz konusuysa mutlaka bir hekim değerlendirmesi gerekir. İçerisinde bulunduğumuz bu değişken hava şartlarında, hastalıkların arttığı ama önlenebilir olduğu bir dönemdir. Bilinçli ebeveyn olmak, erken önlem almak ve çocukların bağışıklığını desteklemek bu sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlar. Unutmayın, koruyucu sağlık önlemleri tedaviden her zaman daha değerlidir."