24 saatte soğuk algınlığını atlatacaksınız! 4 adımda belirtileri yok edin…

Susuz kalmamak ve dinlenmek en iyi iki yöntem olsa da birkaç ayrıntı kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Uzmanlara göre burun akıntısı, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürükle mücadele etmenin birkaç ayrıntısı daha bulunuyor. İşte o 4 adım…
SICAK BİR DUŞ İLK ADIM
Reading Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Simon Clarke'a göre, sıcakta kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın bir yolu diyen Clarke, duştaki buharın sadece sizi ısıtmadığını aynı zamanda tıkalı olan sinüslerinizi de temizleyerek daha kolay akmasını sağladığını dile getirdi.
Eczacı Thorrun Govind, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. Bir kase sudan derin nefes alıyorsanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilir. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır. Bu durum ise en sorunlu kas ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olur.
TEMPOLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKABİLİRSİNİZ
Kendinizi bitkin hissediyorsanız, dışarı çıkmak çok zor gelebilir. Fakat uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma adımının gerçekten yardımcı olabileceği konusunda uyarıyor. Dr. Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınızı daha iyi hale getirebileceğinin altını çizerken dışarı çıkarken mutlaka kalın giyinmeniz konusunda da dikkatli olmak gerektiğini söylüyor.
Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor. Düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.
ZENGİN BAHARATLARA SAHİP BİR YEMEK YİYİN
Cardiff Üniversitesi'ndeki soğuk algınlığı merkezi, baharatlı yemeğin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu. Çeşitli baharatlar, virüsleri yok etmeyi kolaylaştırabilir.
Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemeler, birçok soğuk algınlığına neden olan rinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bakımından bol miktarda bulunur. Uzmanlar hemen harekete geçeceklerini düşünmüyorlar, ancak potansiyel olarak yardımcı olabilirler.
SICAK İÇECEKLERDEN YARDIM ALIN
Cardiff Üniversitesi'nin Soğuk algınlığı Merkezi'nden Profesör Ron Eccles ve ekibi, bir keresinde rahatlatıcı bir sıcak içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini inceledi.
Rhinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma, sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını buldu. Profesör Eccles; herhangi bir sıcak içeceğin, özellikle boğaz ağrısı ve öksürük olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının çoğunu giderdiğini belirtti.
Sıcak bir duş ve havadaki nemin nasıl yardımcı olabileceğine dair teori, sıcak içeceğin içindeki buharın mukusu yumuşatıp parçalayarak daha kolay nefes almanızı sağlamasıdır.