24 saatte soğuk algınlığını atlatacaksınız! 4 adımda belirtileri yok edin…

TEMPOLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKABİLİRSİNİZ

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, dışarı çıkmak çok zor gelebilir. Fakat uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma adımının gerçekten yardımcı olabileceği konusunda uyarıyor. Dr. Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınızı daha iyi hale getirebileceğinin altını çizerken dışarı çıkarken mutlaka kalın giyinmeniz konusunda da dikkatli olmak gerektiğini söylüyor.

Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor. Düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.