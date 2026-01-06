3 haftayı geçen öksürük ihmal edilmemeli! O hastalığın belirtisi olabilir...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemeleri, iştahsızlık, kilo kaybı ve ateş gibi belirtilerin tüberküloza işaret edebileceğini belirterek, bu şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini bildirdi.

Demirkol, 4-9 Ocak "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında Türkiye genelinde tüm sağlık tesislerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberkülozun, "mycobacterium tuberculosis" adlı mikroorganizmanın neden olduğu, solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Demirkol, tarihte "ince hastalık" olarak anıldığını hatırlattı.

Demirkol, Türkiye'de veremle mücadele kapsamında güçlü bir sağlık altyapısının bulunduğunu dile getirerek, her ilde hizmet veren Verem Savaş Dispanserlerinde tüberkülozun tanı, tedavi ve takibinin etkin şekilde yürütüldüğünü, alanında uzman hekimler ile yardımcı sağlık personelinin bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.