4 Yaş Aşısı Nedir? Çocuklarda 4 Yaş Aşısı Kaç Tane, Koldan Mı Bacaktan Mı Yapılır, Ateş Yapar Mı?

4 yaş aşısı nedir bilmek çocuğuna aşı yaptırırken bazı olası şüphelerin giderilmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Ayrıca 4 yaş aşıları hangileri olduğunu bilmek de ebeveynlerin çocuk için nasıl bir aşı sırasının olacağını öğrenmek açısından iyi olacaktır. Peki ya 4 yaş aşıları zorunlu mu? Uzman doktorlar tarafından konuyla ilgili söylenenleri dikkatlice inceleyerek 4 yaş aşısı koldan mı bacaktan mı sorusuna bilgi eksikliği olmadan yanıt verdik.

4 Yaş Aşısı Nedir?

Çocukları bazı hastalıklardan korumak için aşı yaptırmak modern tıbbın en faydalı yöntemlerinden birisidir. Bu aşılar sayesinde çocuk hem kendi yaşında hem de gelecekteki yetişkinlik döneminde ağır hastalıklara yakalanmayacak ve bunlara karşı önemli bir bağışıklıkla büyüyecektir.

4 yaş aşıları tam bu noktada önem kazanmaktadır. İnsanların hayatını tarih boyunca çok zorlaştırmış olan ve çoğunlukla da ölümle sonlanan hastalıkların dört yaş aşıları ile engellenmesi mümkün hale geliyor.

4 yaş aşısının engellediği hastalıklar arasında son derece tehlike arz edecek önemli hastalıklar bulunur. Bunlar; difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarıdır.

4 Yaş Aşıları Hangileri?

Çocuklara sağlıkları için yapılan aşılar dünyanın bazı ülkelerinde kimi sağlık bakanlıkları tarafından ufak farklılıklar ile yapılıyor dahi olsa bunlar arasında kesinlikle büyük ayrımlar söz konusu değildir. 4 Yaş aşıları aşağıdaki gibidir.

Kombi Aşı (DTaP ya da DT)

IPV (İnaktive Polio Aşısı)

MMR Aşısı

Varisella Aşısı

Bu aşıların içeriği hakkında ebeveynler kendi içlerinde bir endişe yaşıyorlarsa bu endişeyi doktor ile paylaşıp aşı içeriği hakkındaki önemli bilgileri doktordan edinebilirler.

4 Yaş Aşısı Ateş Yapar Mı?

4 yaş aşısı uzmanların izlenimlerine göre yapıldıklarının gecesinde kimi çocuklarda ateş yükselmesine neden olabilmektedir. Fakat bu herhangi bir tehlikenin işareti olmamakla birlikte, doğal bir vücut reaksiyonudur. 4 yaş aşısı yapılan çocukların gece ateşlenmesi durumunda ateş düşürücü ilaç almasında herhangi bir sakınca görülmez.

Fakat çocukların aşının yapıldığı günden sonra da ateşlenme gibi bir problem yaşaması durumunda doktora gözükmeleri gerekmektedir. Aksi giden bir şey varsa doktor tarafından müdahale edilecek ve gereken muayene yapılacaktır.

Çocuklarda 4 yaş aşısının yapıldığı geceden sonra da ateşlenme gözüküyorsa doktorunuza başvurunuz.

4 Yaş Aşısı Koldan Mı Bacaktan Mı?

Çocuklara 4 yaş aşısı çoğunlukla aksini gerektirecek bir durum olmadığında bacak yani uyluk kasından yapılır. Bunun nedeni çocuğun güçlü kısmının bacak olması ve olası aksiliklerin bu şekilde çok daha rahat tespit edilebiliyor olmasıdır.

Tıpta basit, herhangi bir fark gözükmeyen işlemler bile aslında önemli deneyimler sonucu elde edilmiş bilgilerin ışığında yapılır ve her işlem aslında kendi içinde kritik öneme sahiptir. 4 yaş aşısının bacaktan yapılıyor olması da bu mantığa tamamen uygundur.