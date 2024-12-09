48 saate kadar bulaşıcılığını koruyor! Uzmanlardan grip uyarısı: "Özellikle o kişilerde tehlikeli olabilir"

Aralık ayından itibaren kışın başlamasıyla gündeme giren grip hastalığı konusunu ele alan Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç "Grip ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalık olsa da gripten korunmak mümkün" dedi. Grip aşısının koruyuculuğu hakkındaki tartışmalara değinen Kıskaç, grip aşısının yüzde 60 oranında koruyuculuk sağladığını ifade ederken, hastalık tehdidine karşı yapılması gerekenlere dikkat çekti.





GRİP, SOĞUK ALGINLIĞINDAN DAHA TEHLİKELİ

Kış aylarında en sık görülen solunum yolu hastalıklarından ikisi grip ve soğuk algınlığı. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen gribin semptomları arasında yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı yer alıyor. Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç, gribin özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekerken, "Burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve hafif yorgunluk belirtileriyle kendini gösteren soğuk algınlığı genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve komplikasyon riski düşüktür" dedi.





SOĞUK HAVA GRİBE SEBEP OLMAZ

Soğuk havanın gribe neden olacağı düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Kıskaç, "Soğuk havalarda insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirdiği için virüslerin yayılması kolaylaşıyor. Havalandırması yetersiz ortamlar, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırıyor. Soğuk hava grip için doğrudan bir neden olmasa da, virüsün yayılmasına ve hastalığın görülme sıklığının artmasına katkıda bulunabilir" şeklinde konuştu.





"GRİP VİRÜSÜ, SERT YÜZEYLERDE 48 SAATE KADAR CANLI KALABİLİR"

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan grip genellikle damlacık yoluyla yayılıyor. Kıskaç, "Hasta bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan virüs parçacıkları, diğer insanların solunum yollarına girerek enfeksiyona neden olur" diyerek, virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya gözlere temas etmesiyle de bulaşma gerçekleşebileceğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Grip virüsünün bulaşıcılığı özellikle belirtilerin başlangıcından itibaren ilk 3-4 gün boyunca yüksektir. Gripli bireylerin kendilerini izole etmeleri ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Grip virüsü, sert yüzeylerde 48 saate kadar canlı kalabilir."



GRİP AŞISI HER YIL GELİŞTİRİLİYOR

Gripten korunmak için bilimsel olarak işlevselliği kanıtlanmış bazı yöntemler bulunuyor. Grip aşısı, hijyen kurallarına uyum, bağışıklığın güçlendirilmesi, kalabalık ortamlardan kaçınma, hasta bireylerin izolasyonu gibi yöntemler bunlardan bazıları. Kıskaç, grip aşısının her yıl influenza virüsünün yaygın türlerine karşı geliştirildiğine vurgu yaparak, "Grip aşısı risk gruplarında komplikasyonları yüzde 60 oranında azaltıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku bağışıklık sistemini destekliyor" dedi.