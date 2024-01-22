5 adımda bel ağrısından kurtulun! İlaçlardan bile etkili yöntem...

Bel ağrısı, birçok kişinin hayatında deneyimlediği yaygın bir şikayettir. Bel ağrısı, yaş, cinsiyet veya yaşam tarzı fark etmeksizin herkesi etkileyebilir. Günlük aktivitelerimizi sürdürmemizi engelleyebilir ve genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle masa başında uzun saatler oturan kişilerde sıkça görülebilir. Uzmanlar ise bel ağrısından kurtulmak isteyenlerin şu adımları uygulamasını tavsiye etti.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Gün içinde uzun saatler masa başında oturmak boyun, sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Independent'te yer alan haberde, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemede fayda sağlayan 5 adım sıralandı.

Hareketli olun: Düzenli egzersiz yapmak kasları geliştirip rahatlatıyor.

Sigarayı bırakın: Pek çok araştırma, sigara içmenin hem boyun hem de sırttaki sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Sandalyeden kalkın: Sık sık kalkıp hareket edin. Bel ve kalça bölgelerini destekleyen sandalyeler kullanın.

Bir şey kaldırırken dikkatli olun: Ağırlık kaldırırken dizleri kırarak iki eli de kullanarak kaldırın.

Ağrı hissettiğinizde yatakta yatmayın: Yatakta ne kadar fazla kalırsanız o kadar kuvvetten düşersiniz. O nedenle kalkın ve hareket edin.