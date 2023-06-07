6 Ay Aşısı Nedir? Bebeklerde 6 Ay Aşısı Hangileri, Koldan Mı Bacaktan Mı Yapılır, Ateş Yapar Mı?

Bebeklerin doğduğunu günden belli bir yaşa kadar düzenli aralıklarla aşı olması gerekmektedir, bu aşılar hem onların sağlığını hem de toplum sağlığını korumayı hedefler. Bahsi geçen aşı takviminde yer alan 6 ay aşısı nedir, kaç tanedir merak edilmektedir. Özellikle bebeklerde 6 ay aşısı ateş yapar mı sorusu anne babaların sıkça sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Bu içeriğimizde sizler için 6 ay aşısı hakkındaki tüm detayları ele aldık.

6 Ay Aşısı Nedir, Kaç Tanedir?

Bebeklerin 6. Aylarını doldurması ile birlikte olması gereken bazı aşılar vardır. Aşı takviminde yer alan 6 ay aşılarının içerisinde hem önceki aşıların kalan dozları hem de yeni aşılar mevcuttur. 6. ayını dolduran bebeklerin aşı takvimine göre Hepatit B aşısı, 4 aylıkken yapılan beşli karma aşısı ve KPA aşısının 3. dozunu olmalıdır. Bu aşıların yanı sıra çocuk felcinden korumaya yönelik yapılan İPA aşısı da 6 aylık bebeklere uygulanır. Toplamda 6 ay aşısı 4 adettir, bu aşıların bebeklerin gelişimi ve sağlıklı bir birey olmaları için mutlaka yapılması gerekmektedir.

6 Ay Aşısı Ateş Yapar Mı?

Bazı bebeklerde aşı sonrası bir takım hafif yan etkiler görülmesi oldukça olağandır. Huzursuzlanma, ağlama, uykusuzluk ve ateş bahsi geçen aşı sonrası gelişen durumlardır. Diğer aşılarda olduğu gibi 6 ay aşısında da bebeklerde hafif seyirli ateş görülebilir. Aşı sonrası oluşabilecek ateş ve ağrıyı kontrol altında tutmak için ağrı kesici-ateş düşürücü şuruplar kullanılabilir. Ancak belirtmekte fayda var, aşı sonrası ateş düşürücü kullanmadan evvel mutlaka çocuk hekimine danışılmalıdır.

6 Ay Aşısı Hangi Bölgelere Uygulanır?

Uzmanların beyanlarına göre bebeklerde bacak kasları kol kaslarına göre daha gelişmiş olduğu için 2 yaşına kadar ki aşıların bacak kas içi uygulanması gerekmektedir. 6 ay aşıları kapsamındaki Hepatit B, 5'li karma ve KPA (Difteri-Boğmaca-Tetanos-Hib- Çocuk Felci/DaBT-Hib-İPA) aşılarının üçüncü dozları olan aşılar bacak kas içi olarak uygulanmaktadır. Diğer bir 6 ay aşısı olan İPA yani çocuk felci aşısı ise ağıza damlatma yolu ile yapılmaktadır.