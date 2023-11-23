6 ayda bir yaptırın! Ölümcül tehlikelere karşı koruyor...

Diş sağlığında erken teşhisin önemine dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarından Dt. L. Murat Mercan, “Kapsamlı ağız diş sağlığı muayenenizi yaptırıp, 6 ayda bir kontrollerinizi ihmal etmeyerek hem sağlığınızı koruyabilir hem de uzun vadede olası büyük tedavi maliyetlerinden kaçınabilirsiniz. Unutmayın, erken teşhis her zaman en iyi çözümdür” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü uzmanlarından Dt. L. Murat Mercan, ağız ve diş sağlığının genel sağlık için ne kadar kritik olduğunu vurgulayarak, bireylerin diş muayenelerini düzenli olarak yaptırmalarının önemine dikkat çekti.



Dt. L. Murat Mercan, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın bir yansımasıdır ve bu sağlığı korumanın en temel yolu düzenli muayenelerdir. Rutin diş muayenesi, sadece mevcut sorunları değil, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları da ele alır. Muayene, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir ve genel sağlık durumunu dikkate alarak tedavi planlaması yapılır" ifadelerini kullandı.

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