6000 Adım Kaç Kalori Yakar? Altı Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Günlük atılan adım miktarı arttıkça doğal olarak yakılan kalori miktarı da artar. Bunun yanında faaliyetin yürüyerek ya da koşarak yapılması da yakılan kalorinin miktarını doğrudan etkiler. 6000 adım kaç kalori yakar sorusuna cevap bulmak adına araştırma yazılarından yararlanabilirsiniz. Bu kaynaklarda farklı yürüyüş seviyelerinin kaç kaloriye denk geldiğini de öğrenebilirsiniz. Altı bin adım atarak kaç kalori yakılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

6000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Spor denilince akla gelen sportif aktivitelerin başında yürüyüş gelir. Düzenli yürüyüş, sağlıklı yaşam ve kilo vermek için gerekli bir faaliyettir. Yürüyüş için genellikle 6 bin adım hedefi koyulur. Günlük 6 bin adım atılması halinde yaklaşık 180 kalori yakarsınız. Bu faaliyeti koşarak yapmanız halinde yakılan kalori miktarı daha da artacaktır. Koşarak günlük 6 bin adım atarsanız yaklaşık 300 kalori harcarsınız. Bu sayede kilo vermeniz de çok kolay olacaktır.

Altı Bin Adım Atarak Kaç Kalori Yakılır?

Günlük atılan adım miktarını tespit etmek günümüzde çok kolaydır. Bunun için gelişmiş akıllı telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Söz konusu uygulamaları kullanmanız, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda motive olmanızı da sağlayacaktır. Dilerseniz yaptığınız sportif aktiviteleri arkadaşlarınızla bir yarış havasına da çevirebilirsiniz. Sportif faaliyetlerde motivasyonu artırıcı tedbirler, sporun daha bilinçli ve seri şekilde yapılmasını sağlar. Bu kapsamda 6 bin adım da 180 kaloriye karşılık gelir.