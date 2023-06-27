7000 Adım Kaç Kalori Yakar? Yedi Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Spor, sağlıklı yaşam için üzerinde durulması gereken bir konudur. Uzmanlar da sağlıklı bir yaşam için spor yapmayı tavsiye ederler. 7000 adım kaç kalori yakar sorusuna da cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. 7000 adımın yürüyerek atılması ile koşarak atılması arasında kalori hesabı açısından fark vardır. Yedi bin adım atarak kaç kalori yakılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

7000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Kalori hesabının yapılmasında her 1000 adım için ortalama 30 kalori hesaplanır.7 bin adım atıldığında da yakılan kalori miktarı 210 kalori olacaktır. Günlük ortalama yedi bin adım atan birisi istese de kilo alamaz diyebiliriz. Bunun yanında 7 bin adım sağlıklı yaşam konusunda hayatınızın disipline olmasını da sağlayacaktır.

Sportif aktivitelerin yürüyerek ya da koşarak yapılması halinde yakılan kalori miktarının hesaplanması da farklı olacaktır. Koşarak 7 bin atım atılması halinde 350 kalori yakılacaktır.

Yedi Bin Adım Atarak Kaç Kalori Yakılır?

Günlük atılan adımın hesaplanması için geliştirilmiş teknolojik cihazlar vardır. Bunun için adımsayarlar kullanılabileceği gibi gelişmiş akıllı telefon uygulamalarından da yararlanabilirsiniz. Söz konusu uygulamalar, yürüyüş ya da koşma aktivitelerini arkadaşlarınızla bir yarış haline getirebilir. Bu sayede yürüme aktiviteleri çok daha eğlenceli bir hal alacaktır. 7 bin adım hedefinizi dilerseniz daha yüksek bir hedefe de çıkarabilirsiniz.