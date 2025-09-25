780 gram doğdu hayata böyle tutundu! İşte Elfin Maral'ın mucizevi hikayesi...

Ardahan'da yaşayan Murat-Aybanız Törkez çiftinin üçüncü çocukları 25 haftalık olarak dünyaya geldi. Prematüre olarak dünyaya gelen Elfin Maral'ın altı ay Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildi. Bu arada kalp ameliyatı da olan Elfin Maral'a servis doktorları ve hemşireleri annelik yaptı. Şu an 3 kilogram 500 gram seviyesine ulaşan minik bebek, 180 gün sonra ailesine sağlıklı olarak teslim edildi.



Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Sibel Tanrıverdi Yılmaz, "Elfin Maral, 25 haftalıkken 780 gram olarak doğdu. Prematüre bebeklerimiz gibi çok zor günler geçirdi. Şu an bebeğimiz 180'inci gününe yaklaşıyor. Küçük bir kalp ameliyatı süreci yaşadı. Kronik akciğer hastası bebeğimiz. Annesinin kucağına, yuvasına sağlıkla, huzurla, mutlulukla göndermek için hazır. 180'inci gününü tamamladı, 3 bin 490 gram ağırlığında. Artık annesinin kucağında kardeşiyle oynamaya evine gidebilir durumda" diye konuştu.



Azerbaycanlı anne Aybanız Törkez ise, "Ardahan'da doğum oldu. Oradan buraya sevk ettiler. Kalbinde delik vardı. Çok şükür, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Uykusuz gecelerim oldu. Şükürler olsun bebeğim iyileşti. Bu süreçte bize destek olan Şehir Hastanesi'nin doktorlarına, hemşirelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.