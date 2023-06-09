9 Ay Aşısı Var Mı? Bebeklere 9. Ayda Aşı Yapılıyor Mu, Kaldırıldı Mı?

Çocukların çeşitli hastalıklardan korunmaları için düzenli aşı olmaları gerekir ve bazı ebeveynlerin aklına 9 ay aşısı nedir sorusu gelir. Bebeklerde 9 ay aşısı var mı diye düşünenler, söz konusu aşıyı yaptırmanın şart olduğunu bilmeli ve ihmal etmemelidirler. İlk kez anne ve baba olanların ise bebeklere 9. ayda aşı yapılıyor mu diye merak etmesi oldukça normaldir. 9. ayda hangi aşı uygulanır? 9. ay aşısı kaldırıldı mı? İşte detaylar…

9 Ay Aşısı Nedir?

9. ay aşısı, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarını kapsar. Bu aşı, 9. ayını dolduran veya 1 yaşındaki çocuklara yapılır. Kol ve bacak kaslarına uygulanır. KKK olarak da bilinen 9. ay aşısı, 2 dozdur ve 9-12 aylık çocuklarda 3 ay ara ile yapılır. Birinci aşı sırasında çocuk 1 yaşından büyük ise ikinci aşı için 4 hafta beklenilmeli ve süre sonunda ertelenmeden uygulanmalıdır. Çünkü T. C Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bağışıklama Danışma Kurulu, KKK aşılarını zorunlu kılmıştır.

9 Ay Aşısı Neden Yapılır?

Kızamık, bebeklerde ve çocuklarda ölüme bile neden olabileceği için önlem alınması gereken ateşli bir hastalıktır. Paramiksovirus grubuna ait Morbilli virüsü nedeniyle oluşur. Bulaşıcıdır ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kızamık ile birlikte vücut direnci düşer. Bu durum, beyin ve orta kulak iltihabı ile zatürreye yol açabilir. Kızamıkçık ise aynı belirtiler yüzünden sıklıkla kızamık ile karıştırılır, ancak bu hastalığa neden olan Rubella virüsüdür. Kırmızı renkli döküntülerin ve yüksek ateşin görüldüğü kızamıkçık, kızamık kadar ağır değildir. İkisi de enfeksiyon hastalığıdır ve yaygın olarak çocuklarda görülür. İyileşme süresi, kızamığa göre daha kısadır. 4-5 gün içinde tüm semptomlar ortadan kaybolur. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasına ve şişmesine neden olan kabakulak virüsü ise Paramiksovirus grubundandır. Çocukluk çağı hastalıklarından biridir ve en önemli belirtisi parotis bezinde şişkinliktir. Bu yüzden, KKK aşılarının yaptırılması sağlık açısından son derece önemlidir.

9 Ay Aşılarının Yan Etkileri Neler?

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak olmak üzere üç ayrı enfeksiyon hastalığına karşı bağışıklık kazandırmak için yapılan 9. ay aşılarının çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bazı yan etkileri olabilir. Kızamık aşısının neden olduğu komplikasyonlar arasında şunlar bulunur:

Aşının enjekte edildiği bölgede kızarıklık, şişlik ve ağrı

Yüksek ateş

Döküntü

Kızamıkçık aşısının yan etkileri:

Aşı yerinde şişlik, kızarıklık, ağrı

Yüksek ateş

Artrit (kronik eklem hastalığı)

Artralji (eklem ağrıları)

Lenfadenopati (lenf bezlerinin boyutlarında görülen anormal değişiklikler)

Döküntü

Kabakulak aşısının yan etkileri:

Aşının uygulandığı yerde ağrı

Yüksek ateş

Döküntü