Aç Karnına Spor Yapılır Mı? Sabah Açken Spor Yapmanın Zararı Var Mı, Tok Mu Yapılmalı?

Aç karnına spor yapılır mı ve aç karnına fitnes yapılır mı sorularının cevabını spor alanında uzmanlaşan kişilerde aramalıyız. Bir vücut antrenmanı olan sporda amaç yağ yakmak ve kasları sıkılaştırmaktır. Bunun için de insanlar genellikle sabah saatlerini tercih etmektedir. Ama sabah aç karnına spor yapılır mı ve aç karnına yapılan spor yağ yakar mı bunlar da önemlidir. Özellikle spora yeni başlayanlar, aç karnına kardiyo yağ yakar mı sorularını spor hocalarına sormaktadır. Aç karına kardiyo ve sporda yağ yakımını aslında kişinin bireysel özellikleri belirlemektedir.

Aç Karnına Spor Yapılır Mı?

Günümüzde spora olan ilginin artması beraberinde birtakım soruları da getirmiştir. İnsanlar spor yapmaya başlamanın yanında, spor nasıl yapılır, spor beslenme nasıl olmalı ve ne zaman olmalı konularına da dikkat etmeye başlamıştır. Bunun için spordan önce nasıl beslenilmeli ve spordan sonra neler yenilmeli, spora başlayanlarda merak konusu olmuştur. Spor öncesi ve sonrası beslenmede biçiminde en önemli konu ise sabah aç karına spor yapılıp yapılmayacağıdır.

Spor uzmanlarına ve fitnes eğitmenlerine göre sabahları aşırıya kaçmadan aç karına spor yapabilirsiniz. Çünkü aç karna yapılan sabah spor, yağ yakımında daha etkilidir. Bunun nedeni gece boyunca uykuda tüketilen karbonhidratlar yerine yağlar kalmış olmasıdır. Sabah sporunda bünyenizdeki karbonhidratları değil mevcut yağları yakmaya başlarsınız.

Aç Karnına Yapılan Spor ve Kardiyo Yağ Yakar Mı?

Bazı araştırmalar aç karnına yapılan spor ve kardiyonun yağ yakımında daha etkili olduğunu ortaya koyarken bazı araştırmalar da performansın azalıp yağ kaybının sınırlanabileceğini gösteriyor. Bazı güvenilir kaynak araştırmaları da yağ kaybında hiçbir fark olmadığını gösteriyor. Bu konu elde edilen veriler kendi içinde çelişki barındırsa da genel kabul aç karına kardiyo yaparken vücudun yağ yaktığıdır.

Ayrıca enerjiniz yerindeyse aç karına kardiyo yapmada hiçbir sakınca yoktur. Vücut egzersiz sırasında kas kasılması ve enerji üretimi için karbonhidratlar ve yağlar olmak üzere iki yakıt kaynağı kullanır. Karbonhidratlar beslenmenizden kalan besinlerdir ve uykuda vücut tarafından sindirilir. Yağlar ise karbonhidratlardan olmayan vücudumuzda mevcut olan maddelerdir. Aç karına yapılan kardiyoda doğrudan yağ yakımına başlarsınız. Bunun yanında temponun yavaş olması halinde yalnızca antrenmanda yağ yakılır. Ama temponun hızlı olması halinde egzersizin sonrasında da yağ yakımı sürmektedir.

Aç Karnına Spor Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Aç karına yapılan sporun faydalarına baktığımızda: Solunumu önemli derecede rahatlatır. Ciğerler normalden daha fazla solunum yapmaya başlar. Kan dolaşımı hızlanır ve beyine giden kan miktarının artması hafızayı da güçlendirir. Sabah akşam fark etmeksizin mutluluk hormonu olan endorfini salgılanmasını destekler ve bu da daha pozitif olmamızı sağlar. Bunların yanında sabah sporu kalp sağlığını da önemli derecede korumaktadır. Bunların yanında vücut direncini de arttırmaktadır.

Aç karnına yapılan spor yağ yakmaya ve kilo vermeye çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Sabahları bir şeyler atıştırdıktan sonra yapılan egzersizde vücut, enerji olarak bu atıştırmalıkları kendisine enerji olarak alır. Bu da mevcut yağların yakılmasını engeller. Ancak hiçbir şey yenilmeden yapılacak sabah sporunda vücut, enerji sağlamak için depolanan yağları harcamaya başlar. Bu yüzden hem yağlar yakılır hem de vücuttaki kas kütlesi artar.

Aç Karnına Spor Yapmanın Zararları Nelerdir?

Sabah sporunda sağlığınızı koruyarak bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekir. Sabah sporunda yağ yakımının arttığına yönelik pek çok araştırma olsa da bunun tam tersini ispatlayan araştırmalar da yapılmıştır. Sabahları aç karına yapılan sporda mide boş olduğu için spor gerçek bir performansla yapılamamaktadır.

Uluslararası Spor Beslenmesi ve Egzersiz Dergisi tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, kahvaltıdan önce hafif bir beslenmenin vücutta daha fazla yağ yakımı sağladığını göstermiştir. Bunun yanında aç karına spor yapmak yerine, hafif bir şeyler atıştırarak spor yapmak daha sağlıklıdır.

Bu çelişkili bilgilerin yanında şu durumu da belirtmekte fayda var: Sabah sporunun aç karnına yapmanın daha sağlıklı olduğunu kesin olarak ispatlayan bir araştırma bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili veriler değişmektedir. Bu konuda belirleyici en büyük etken, yapılan spor, kardiyo ya da egzersizin ne türden olduğudur. Vücudunuzun fitlik durumu, aç mı yoksa tok mu egzersize uygun olduğudur. Ancak spordan sonra mutlaka kahvaltı yapılması gerektiği tartışmasız bir konudur.