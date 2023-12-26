Diş ağrısı, diş çürümesinin neden olduğu, dişlerde, diş etlerinde ve çene çevresinde ortaya çıkan ağrıyı tanımlar. Şiddetli bir diş ağrısı diş hekiminizi göremeyeceğiniz bir zamanda, örneğin gecenin ortasında aniden ortaya çıkabilir. Evde basit bir şekilde uygulayabileceğiniz yöntemler olsa da bunlar her zaman işe yaramaz. Böyle durumda hastanın ilk tercihi hastanelerin acil servisleridir. Acilde diş ağrısına bakarlar Mı? Diş ağrısına acilde ne yapılır?

Acilde Diş Ağrısına Bakarlar Mı?

Genellikle hastanelerin acil bölümleri diş ağrılarıyla tam teşekkürlü şekilde ilgilenemez çünkü ellerin ağrıyı kökünden halledecek materyaller bulunmaz. Diş ağrıları için diş hekimleri veya diş acil servisleri daha uygun olabilir. Acil durumlar için diş ağrısı yaşayanlar genellikle diş hekimlerine veya nöbetçi diş hekimliklerine başvurmaları tavsiye edilir.

Hastane yöneticileri, diş ağrısı yaşayan kişilerin öncelikle diş hekimlerine başvurmasını tavsiye ediyor. Acil servislerin genellikle bu tür durumlar için tam donanımlı olmadığı ve diş ağrılarının uzman bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, acil durumlar dışında, diş ağrıları için diş hekimlerine başvurulmasının ve düzenli diş kontrollerinin önemini vurguluyor.

Diş Ağrısına Acilde Ne Yapılır?

Acil servisler genellikle diş ağrıları için özel bir tedavi sunmazlar, ancak bazı durumlarda geçici bir rahatlama sağlanabilir. Acil serviste, diş ağrısıyla başvuran kişiye genellikle ağrı kesici veya anti-enflamatuar ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar ağrıyı hafifletebilir ve geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Bununla birlikte, diş ağrısı uzun vadede diş hekimi tarafından incelenip tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Acilde alınan tedaviler genellikle geçici bir çözüm olup, asıl tedavi için bir diş hekimine başvurulması önerilir. Diş ağrısı şiddetliyse veya ciddi bir enfeksiyon belirtisi varsa, acil servise gitmek yerine bir diş hekimine veya diş acil servisine başvurmak daha uygundur.