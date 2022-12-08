Adet Kanı Rengi Kahverengi Olursa Ne Olur? Koyu Kahverengi Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Koyu kahverengi adet kanaması neden olur, adet kanaması neden az ve kahverengi? sorularının yanıtı bu yazıda ele alınmaktadır. Kadınlarda kahverengi akıntı regl döneminden ayrıca olarak da gözükebilmektedir. Kadınlarda adet kanama süreçleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Adet kanaması, dönem süresi gibi konularda farklılık göstermektedir. Fakat adet kanaması yaşayan her kadının sağlıklı bir dönem geçireceğini söyleyen bazı hususlar vardır. Bu konu ve çamur gibi adet kanaması nedenleri gibi konuları aşağıda yanıtladık.

Koyu Kahverengi Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Kadınlarda kahverengi adet kanaması özellikle bir risk çeşidi olarak görülmemektedir. Fakat bazı olaylarda kahverengi adet kanaması ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Sık sık tekrarlanan adet kanaması durumunda mutlaka uzman birine görünülmesi gerekmektedir. Çamur gibi adet kanaması nedenleri, adet kanı rengi kahverengi olursa ne olur, adet kanının kahverengi gelmesi normal mi sorularının cevaplarını aşağıdaki listeden inceleyelim;

Kahverengi adet kanamasının sebebi yeni kan olmaması olabilir. Çünkü kan oksijen ile temas halinde olduğunda renk değiştirebilmektedir. Uzun bir zaman oksijen ile temasta olan kanın renginde koyulaşma meydana gelmektedir. Adet döneminin başlangıcında ve sonunda adet kanamasında koyulaşma olması doğal kabul edilmektedir.

Bir önceki adet zamanında vücutta kalan bazı parçacıklar dışarı atılmaktadır.

Dış hamilelik ve düşük yapma sorunları yaşanabilmektedir.

Cinsel ilişki sonrasında cinsellik vasıtasıyla bulaşan hastalıklara rastlanabilmektedir.

Kadınlarda kahverengi adet kanaması ve akıntı yaşanması normal kabul edilmektedir. Bu süre zarfında akıntı ve kanama rengi kahverengi olmaktadır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, adet kanaması neden az ve kahverengi gibi şikayetlere raslanmaktadır. Fakat birkaç ay sonrasında bu şikayetler azalmaktadır. Rahimin içerisinde spiral gibi maddeler olması, kanamaya neden olabilmektedir. Ayrıca kadınların yumurtlama dönemlerinde yaşanması da kahverengi kanamanın asıl sebeplerinden biridir. Adet zamanından 15 gün öncesine kadar kahverengi akıntılar gözlemlenebilmektedir. Kadınlar adet zamanlarındayken ve daha sonrasında pedlerinde kahverengi lekeler görebilmektedirler. Bu dönemde uterusta geride kalan eski kalıntılar kahverengi kan olarak dışarı çıkmaya neden olmaktadır. Kahverengi rengi akıntılar 15-20 gün boyunca doğal olarak kabul edilmektedir. Fakat daha uzun bir süre boyunca ayda birkaç kez tekrar ettiği taktirde muhakkak uzman bir hekime başvurulmalı ve bunun için erken tedbir alınmalıdır.