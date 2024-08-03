Adeta doğal aşı! Bu aşamayı sakın es geçmeyin...

"GECE EMZİRMELERİ MUTLAKA YAPILMALIDIR" Anne sütünün, bebeklerin ilk altı ay boyunca ihtiyacı olan tüm besinleri karşılayan en ideal besin olduğunu ifade eden Dr. Ağırtaş, emzirmenin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlaması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:



"Anne sütü ile beslenme bebeğin en doğal hakkıdır. Bebeğinize en iyi armağan anne sütüdür. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin annenin kendi sütüdür. Her canlı gibi insanlara da yavrusunu doğumdan sonra emzirmelidir. Emzirme doğumdan sonra ilk yarım saat içinde başlanmalıdır. Emzirmeye ne kadar erken başlanır ise süt üretimi o kadar çok ve uzun süreli olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmelidir. Gece emzirmeleri mutlaka yapılmalıdır."