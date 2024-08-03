Adeta doğal aşı! Bu aşamayı sakın es geçmeyin...

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan "Dünya Emzirme Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada, anne sütünün bebekler için en doğal ve en sağlıklı besin kaynağı olduğuna dikkat çekti. Dr. Ağırtaş, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF katkılarıyla emzirmenin önemine vurgu yapan çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.
"GECE EMZİRMELERİ MUTLAKA YAPILMALIDIR"
Anne sütünün, bebeklerin ilk altı ay boyunca ihtiyacı olan tüm besinleri karşılayan en ideal besin olduğunu ifade eden Dr. Ağırtaş, emzirmenin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlaması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:
"Anne sütü ile beslenme bebeğin en doğal hakkıdır. Bebeğinize en iyi armağan anne sütüdür. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin annenin kendi sütüdür. Her canlı gibi insanlara da yavrusunu doğumdan sonra emzirmelidir. Emzirme doğumdan sonra ilk yarım saat içinde başlanmalıdır. Emzirmeye ne kadar erken başlanır ise süt üretimi o kadar çok ve uzun süreli olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmelidir. Gece emzirmeleri mutlaka yapılmalıdır."
Dr. Ağırtaş, "Anne sütü, enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlar ve bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal gibi rahatsızlıkların görülme sıklığını azaltır. Ayrıca anne sütü, bebeğin ilk aşısı olarak kabul edilir ve sindirimi kolaydır. Anne sütü, her zaman ve her yerde hazırdır, temiz ve uygun sıcaklıktadır" dedi.