Adetliyken Diş Çekilir Mi? Regl Döneminde Diş Tedavisi Yapılır Mı?

Adet halindeki bir kadının, diş etlerinde şişlik meydana gelebilir ve kanamaya meyilli olabilir. Bunun nedeni ise hormonal dalgalanmalardır ve genel olarak olumsuz bir etki yaratır. Kan akışındaki değişim, olası bir cerrahi müdahalenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Hastanın sağlığı açısından risk oluşturabileceği için adetliyken diş çekilir mi ve regl döneminde diş tedavisi yapılır mı bilinmesinde fayda vardır.

Adetliyken Diş Çekilir mi?

Menstrüasyon döneminin, kadınlar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler yarattığı yadsınamaz bir gerçektir. Adet halinde iken ağrı, sancı, ödem, şişkinlik, kan akışında değişim, kansızlık, saç dökülmesi ve cilt sorunları sıkça yaşanan problemlerdir. Her kadında kanamanın yoğunluğu farklı olsa da genel olarak, regl dönemi cerrahi operasyonlar için riskli kabul edilir.

Diş ameliyatları da bunlardan biridir, çünkü diş etleri adetliyken şişmeye ve hatta kanamaya daha yatkındır. Bu nedenle birçok uzman için kadınların bu dönemlerde operasyon geçirmesi biraz tehlikelidir. Normal zamanlarda diş çekimi sırasında yaşanan kanama oldukça azdır. Fakat hormonal dengelerde ve kan akışında oluşan farklılık, kanama miktarını artırabilir. Bu yüzden, konuyla alakalı olarak bir endodonti uzmanına mutlaka danışılmalıdır.

Regl iken Diş Tedavisi Yapılır mı?

İleri boyutlarda çürüyen ve enfekte olan dişleri kurtarmak için kanal tedavisi yapılması zorunludur. Bunun amacı ise dişin iç kısmının tamamen temizlenmesi, sinirlerin ve pulpa olarak adlandırılan diş özünün tamamen alınmasıdır. Böylece kaybedilen dişin yerine yapılacak implant için sağlam bir zemin hazırlanır. Operasyon esnasında kan damarları ile sinirlerde meydana gelen yırtılmalar, kanamaya yol açar.

Özellikle kök kanalındaki kan damarlarının yırtılması, kök kanal dolgusunun tamamlanmasına engel teşkil eder. Öte yandan regl hali, kan akışına direkt olarak etki eden bir durumdur. Kanamayı artırabileceği için adetliyken kanal tedavisi yaptırmak riskli olabilir. Ancak bazı diş hekimlerine göre, bu operasyonun gerçekleştirilmesine engel değildir. Bunun için yaptırmadan önce kesinlikle bir uzmandan bilgi alınmalıdır.