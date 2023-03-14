Adetliyken Spor Yapılır Mı? Regl Döneminde Egzersiz Yapılır Mı?

Regl dönemi kadınların her ay yaşadığı bir döngüdür. Pek çok kadın için bu dönem; ağrılı sancılı bir süreç haline gelmektedir. İstikrarlı olarak spor yapan çoğu kadın, adetliyken spor yapılır mı sorunun gerçek yanıtını merak etmektedir. Uzman doktorlar, sporun rahimdeki kasılmaları hafiflettiğini ve regl dönemini daha kolay geçirmesine yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Regl döneminde egzersiz yapılır mı, nasıl egzersizler yapılmalı soruları detaylı bir şekilde aşağıda anlatılmaktadır.

Adetliyken Spor Yapılır Mı?



Adetken spor yapmak isteyen bir kadın daha çok hafif ve rahatlatıcı egzersizler seçmelidir. Bunun nedeni ise regl olunduğu zaman rahimdeki kaslar normal zamana göre çok daha kasılmış durumdadır. Uzman doktorlar da sporun rahimdeki kasılmaları azalttığını ve regl dönemini çok daha kolay geçirmesine yardımcı olacak birkaç egzersiz tavsiyesinde bulunmuştur. Regl döneminde egzersiz yapılır mı sorusuna yanıt olarak yapılması gereken egzersizleri şu şekilde sıralayalım;

Yoga: Yoga bedendeki kan dolaşımını dengeleyerek regl döneminde yaşanan ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu dönemde angle pozları veya güvercin duruşu gibi hareketler pelvik bölgesini rahatlatma konusunda yardımcı olmaktadır.

Pilates: Türlü açma ve germe hareketlerinden meydana gelen pilates, kasları esnetmeye ve bedendeki kan dolaşımını artırmaya katkı sağlayan spor türlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir.

Kardiyo: Genellikle bisiklet ve koşu gibi egzersizler bedendeki kan akışını artırmaya destek olmaktadır. Menstüral süreçte fazla yoğunluklu kardiyo egzersizlerinin yerine hafif tempolu egzersizlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Bütün bunlara ilave olarak; regl iken yürüyüş, aerobik, dans ve nefes egzersizleri de gerginliği hafifletmeye ve daha enerjik hissetmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca egzersiz yaparken regl tamponu kullanarak daha rahat hareket edilebilmektedir.

Regl Döneminde Egzersiz Yapılır Mı?



Regl iken spor yapma konusunda kadınlar ikiye ayrılmaktadırlar. Bazıları spor yaptığı için kendilerini daha enerjik ve sağlıklı hissederken bazıları ise adetliyken spor yapılır mı sorusuyla kafalarını karışmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak regliyken spor yapmanın bazı faydaları şu şekilde listelenmektedir;