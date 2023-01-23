Adölesan Nedir? Adölesan Dönemi Yaş Aralığı Nedir, Puberte İle Farkı Ne?

Adölesan ne demek sorusuna insanların yaşam döngüsündeki gelişim dönemi olarak tanımlama yapılabilir. Birçok farklı dönem olsa da Adölesan dönemi kendine has özellikleri ile önem kazanır. Bu bakımdan Puberte ve Adölesan farkı da oldukça dikkati çeker. Hem ebeveynler hem de gençlerin üzerinde durması ve araştırması gereken dönemlerdendir. Adölesan dönemi yaş aralığı nedir, Puberte ile farkı ne sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.
İnsanların büyüme ve gelişme sürecinde belli dönemler vardır. Bu dönemler genelde kişilerin yaş aralıklarına göre belirlenir. Adölesan dönemi de ergenlik dönemi olarak bilinir. Ergenlik döneminde olan kişilerin yetişkinlik dönemine geçtikleri dönem olarak da tanımlanabilir. Bu dönemde çocuklarda hem mental hem de fiziksel anlamda birtakım değişiklikler meydana gelir. Çocukların Adölesan dönemde edinecekleri beceriler ve özellikler onun ilerleyen süreçte nasıl bir birey olacağı üzerinde oldukça etkilidir.
Ergenlik döneminde çocukların birçok farklı değişime uğraması beraberinde çeşitli dönemleri de beraberinde getirir. Ergenlik dönemi kemiksel gelişim ile başlar ve bu süreç kişilerin kemik yaşı ile alakalı olan bir durumdur. Bazı çocuklar çok erken yaşta ergenlik dönemine girerken bazıları çok daha geç bir süreçte ergenlik dönemini yaşayabilirler.
Adölesan yaş aralığı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 10 ile 19 arasında geçirilen süreçtir. Bununla birlikte 15 ile 24 arasındaki gençlik dönem de gençlik dönemi olarak adlandırılır. Ergenlik çocukların yetişkinlik dönemine attıkları adım olarak tanımlanabilir. Bu dönem çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş süreci olarak da bilinir. Çocukların vücutlarında bu dönemde birtakım değişiklikler olur. Bazı bireylerde ergenlik dönemi 12 ile 21 yaş aralığıdır. Ergenlik dönemine geçiş tamamen kişilerin genetik yapısı ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen bir süreçtir.
Adölesan döneminin birtakım belirtileri vardır. Bu belirtiler kız ve erkek çocuklarda farklılık gösterir. Kız ve kız çocuklarda ortaya çıkan belirtiler arasında şunlar yer alır:
Bu belirtiler yoğunluk olarak kişiden kişiye değişebilir. Erkeklerde ve kızlarda ergenlik döneminin belirtilerinin 9 yaşından önce ortaya çıkması erken ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Özellikle kızlarda bu durum çok daha fazla görülmektedir.
Adölesan döneminde gençler birtakım problemlerle karşı karşıya kalırlar. Çevre, aile ve daha birçok faktör bu dönemdeki gençlerin çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. En çok karşılaşılan problemlerin başında şunlar gelir:
Gibi problemler bu dönemde oldukça yaygındır. Özellikle şiddete eğilim 15- 24 yaş aralığında sıklıkla görülmektedir. Uygun sağlık hizmetleri ve terapilerle bu problemlerin birçoğu engellenebilir.