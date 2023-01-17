Afazi Nedir? Wernicke Afazisi Hastalığı Nasıl Anlaşılır, Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Afazi nedir ve neden olur, vücutta meydana gelen felç ve beyin kanaması durumlarında etkilidir. Beynin konuşma bölgesine aldığı hasar sonucu meydana gelir. Bu noktada afazi nasıl teşhis edilir konusu da beynin bölgeleriyle ilgilidir. Bu nedenle afazi belirtileri neler olduğuna bakılmalıdır. Bir afazi çeşidi olan Wernicke afazisi nedir ve Wernicke afazisi nasıl anlaşılır konuları da afaziyi kapsar. Bireyin konuşma merkezi olan Wernicke bölgesindeki hasarlar Wernicke afazisine neden olur. Afazi olan bireylerde iletişim problemleri görülür.

Afazi Nedir?

Afazi, beyin kanaması ya da felç gibi ağır hastalıklar sonucunda beyinde meydana gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma bölgesinde meydana gelen bu hasar, insanlarda konuşma, algılama sorunu, verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemlerine neden olmaktadır. Beynin sol lobunda yer alan konuşma bölgesi birden fazla hasar almışsa afazi meydana gelir. Beyne giden damarların tıkanması ya da havale sonucunda beyne oksijen az gider. Glikoz alımında sorun yaşayan beyin loblarında bu durumda hasar meydana gelir.

Beyindeki hasarın görülmesine ve yayılmasına göre afazi türleri de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda afazinin türleri şunlardır: broca afazisi, global afazisi, wernicke afazisi, kondüksiyon afazisi, anomik afazi, transkortikal afazidir.

Afazi belirtileri nelerdir?

Afazi algı ve iletişim problemlerinde görülen bir hastalıktır. Erken dönem bulguları çok önemlidir. Bu belirtiler, hastanın tedavisinde uygulanacak yöntemin belirleyicisidir. Afazinin en önemli belirtileri şunlardır:

Nesne ve olayları adlandırmada problem yaşama

Konuşmada güçlük çekme

Okuma ve yazmada güçlük çekme

Konuşurken uygun olmayan sözcük seçimi

Odaklanma ve hafıza problemleri

Aynı anda iki işi gerçekleştirememe

Wernicke Afazisi Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Beynin sol lobunun aldığı hasarların yayılması sonucu farklı afazi türleri meydana gelir. Bunlardan biri de Wernicke afazisidir. Wernicke afazisi akıcı afazi olarak da bilinir. Bu afazi türünde beynin görme ve işitme alanlarından kaynaklı sorunlarda konuşmada ve algılamada problemler oluşur. Konuşmada ve anlamada tam olarak işlenemeyen bilgiler kelimelere dönüşemez ve konuşma bozuklukları oluşur. Afazi teşhisi sonrasında beynin bu konudaki eksiklikleri sonucunda bireyde Wernicke afazisi meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Afazinin Tedavisi Nasıldır?

Bazı afazi türleri kendiliğinden zamanla kaybolur. Yine de hastaların nörolojik ve fiziksel muayeneleri düzenli kontrol edilmelidir. Dilde ve konuşma merkezlerinde meydana gelen hasarlara göre de farklı tedaviler uygulanmaktadır. Hastanın yaşadığı afazi türüne göre de tedavi uygulanmaktadır.

Hastanın tedaviye katılması kadar hasta yakınlarının da tedaviye katılması çok önemlidir. Dil ve konuşma egzersizleri evde de uygulanmalı, aile üyeleriyle iletişime geçilmelidir. Sık ve yoğun tekrarlarla konuşmada meydana gelen bozukluklar daha hızlı sürede iyileşebilmektedir. Bireyin eletişim becerisini yeniden kazanarak yaşam kalitesinin yeniden iyileşmesini sağlar.