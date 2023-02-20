Afet travması nasıl atlatılır? Yetişkinler için ayrı çocuklar için ayrı yöntemler...

Tüm ülkemizi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş depremi hepimizde yaralar açtı. Birbirimizin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde oluşan afet travmasını atlatmak ve psikolojimizi korumak büyük önem taşıyor. Konu hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Varlı; Yetişkinler için konuşmak, çocuklar için oynamak oldukça önemli” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:04 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı sonrasında yaralarını sarmaya devam ediyor. Gerek devletimiz gerekse vatandaşların özverili çalışmalarıyla toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam edilirken, AFAD, Kızılay ve gönüllü ekipler de destek çalışmalarını sürdürüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet süreci hem yetişkinlerde hem de çocuklarda psikolojik sorunlara yol açıyor. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Varlı, yetişkinlerin de çocukların da psikolojik yansımaları en aza indirmesi için önemli tavsiyelerde bulundu.



"Nefes egzersizi ile rahatlayabiliriz"

Afetin etkilerini yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Varlı; "Çevremizde şu anda bir uzman olmasa bile birileriyle konuşmak bizler için çok önemli bir durum. Bu nedenle afet bölgelerimizde yer almayan vatandaşlarımızın, bu bölgelerde bulunan yakınları ile konuşmaları büyük önem taşıyor."