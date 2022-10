’Ağrı pili’ sayesinde geçmek bilmeyen ağrılar tarihe karışıyor!

KANSER AĞRILARI DİNDİRİLİYOR

Kanser hastaları 'ağrıyı yaşayacağım' diye düşünüyor ama ağrısız yaşam mümkün. Meme kanseri genç bir hastam vardı. Kanser sonrası memesi ve koltuk altı alınmıştı. Ağrılardan her gün kıvranıyor, kolunu kullanamıyordu. Tedavi ettik. Şimdi hiç ağrısı yok. Bir diğer kadın hastam her yeri gezmiş, rektum kanseri ama 'kanseri geçtim, yeter ki ağrım geçsin' istiyorum dedi. Ağrı pompası taktık. Şu an ağrısı sıfır.