’Ağrı pili’ sayesinde geçmek bilmeyen ağrılar tarihe karışıyor!

Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Sir, algolojiyi, geçmek bilmeyen ağrıların tedavisini, iyileştirdiği hastaların öykülerini, gazilere uyguladıkları tedavi yöntemlerini SABAH'a anlattı. Sir, "Kanser hastaları 'ben kanserim zaten ağrım olacak' diyor böyle bir şey yok. İlla ağrı çekmeniz gerekmiyor. Algoloji çözümsüzlerin çözüm yeri" dedi. Hakkâri'de görev esnasında gazi olan Abdullah Akıncı da ağrı pili yöntemiyle nasıl hayata tutunduğunu paylaştı.
İşte algoloji (ağrı bilimi) hakkında tüm merak edilenler:
ALGOLOJİ NEDİR?
Algoloji, çözümsüz ağrıların çözüm yeri aslında. Burada daha çok kronik ağrılarla ilgileniyoruz ama kronikleşecek ağrılara da müdahale ediyoruz. Algoloji ilk zamanlar ameliyat sonrası ağrıların kontrolü için kullanılıyordu. 7-8 yıldır yaygınlaşmaya başladı. 2013 itibarıyla yan dal oldu. Algoloji uzmanı olarak diploma vermeye başladık. Artık dünyanın birçok yerinden ülkemize eğitime geliyorlar.
KLİNİKTE HANGİ AĞRILAR TEDAVİ EDİLİYOR?
Ağrı ile ilgili değerlendirmelerimiz var. Hastalara ağrınızı 0 ile 10 arasında puanlayın diyoruz, 10'dan da daha yüksek, dayanılmaz diyenler oluyor. Biz de kanser hastalarının ve gazilerin ağrılarını, sinir kesilerine ve dolaşım bozukluğuna bağlı şiddetli ağrıları ve ameliyat sonrası geçmeyen ağrıları tedavi ediyoruz. Ayrıca kangren gibi hastalıklardan dolayı kişinin uzuv kaybı yaşamasını engelliyoruz.
HER YAŞ GRUBUNA BAKILIYOR
Algolojiye direkt olarak başvurulmuyor. Belli branşların yeşil listeye eklemesi gerekiyor. Bütün uzmanlık dalları kliniğimize yönlendirme yapabiliyor.
KİMLER TEDAVİ EDİLEBİLİYOR?
Çocuklara da bakıyoruz ama 18 yaş üstü vatandaşlar hasta grubunun çoğunluğunu oluşturuyor. En çok baş, bel ve boyun ağrısı yaşayan hastalara bakıyoruz. Kanser hastalarının ağrılarını dindirip tedavilerine devam etmelerini sağlıyoruz. Gazilerimiz en önemli hasta gruplarımız. Onları hiç bekletmeden hemen işleme alıyoruz.
BAŞARI ORANI YÜZDE 90
Elbette ağrıları yüzde yüz geçiriyoruz demek çok iddialı olur. Ağrısı tamamen dinenler de var ama yüzde 90'ın üzerinde başarımız olduğunu söylemek daha doğru.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Çok tedavi seçeneği var. Bölgeye ve işleme göre ayrılıyor. Sinir blokajları uyguluyoruz, mesela sinirin köküne girip hastayı rahatlatıyoruz. Radyo frekansla fıtığın içine girip işlemler yapabiliyoruz. Özel iğneler kullanabiliyoruz. Hedefe yönelik tedavilerimiz mevcut. Her bölgenin tedavisi ayrı. Kanser hastaları ve gaziler için ağrı pompaları ya da ağrı pili uyguluyoruz. 2-3 cm'lik kesiyle pili ve pompayı yerleştiriyoruz.
MUCİZEVİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Pil ağrı kaynağı neredeyse oraya yerleştiriliyor, 20-25 yıl hastanın vücudunda kalabiliyor. Beyne ağrı olmadığı sinyalini gönderiliyor. Pilin vücuda hiçbir zararı olmadığı gibi bölgede hasar görmüş sinirleri uyandırıp canlandırabildiğine dair çalışmalar var.
TEDAVİ ETTİĞİNİZ HASTALARDAN ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?
Trigeminal Nevralji (delirten hastalık) yaşayan bir kadın vakam vardı. Bu ağrı dünyadaki en şiddetli ağrı sayılır. Hasta, hiçbir şey yiyip içemiyordu. 32 dişini çekmişlerdi. Radyo frekansla sinir merkezine girdik. O anda ağrısı geçti.
KANSER AĞRILARI DİNDİRİLİYOR
Kanser hastaları 'ağrıyı yaşayacağım' diye düşünüyor ama ağrısız yaşam mümkün. Meme kanseri genç bir hastam vardı. Kanser sonrası memesi ve koltuk altı alınmıştı. Ağrılardan her gün kıvranıyor, kolunu kullanamıyordu. Tedavi ettik. Şimdi hiç ağrısı yok. Bir diğer kadın hastam her yeri gezmiş, rektum kanseri ama 'kanseri geçtim, yeter ki ağrım geçsin' istiyorum dedi. Ağrı pompası taktık. Şu an ağrısı sıfır.
UZUV KAYBI YAŞAMASI ENGELLENDİ
Kangren hastası bir kadın hastam vardı, parmakları kesilmişti. Kolunu da kaybedebilirdi. Müdahalede bulunduk. Kendisinin yıllardır ne kesilen yeri ne de ağrısı var. Kuyruk sokumu kırığı (koksiks) problemi olan bir vakam vardı. Bu kırık ya kalça üzerine düşülünce ya da doğumdan sonra olabiliyor. Hemen fark edilmiyor, ağrısı da geç çıkıyor. Kişi hiç oturamıyordu. Bu hastamıza da pil taktık, şimdi ağrısı yok denecek kadar az.
AĞRIDAN İNTİHAR EDECEKTİ
Trafik kazası geçirmiş, kolunun altındaki siniri kopmuş, kol bölgesinde güçsüzlük yaşayan ve şiddetli ağrısı olan bir erkek vardı. Birçok ilaç kullandığı halde ağrısı geçmemiş hatta kendini asmaya kalkmış, çocukları son anda kurtarmış. Burada ona ağrı pili taktık. 5-6 yıl oluyor. Hiç ağrısı olmadığını söylüyor. Bir hastam da 30 defa bel fıtığı cerrahisi geçirmiş ama iyileşememişti. Ona da pil taktık. Şimdi iyi.
BAMBAŞKA BİR ACI YAŞIYORLAR
Gazilerimiz de omurilik yaralanmaları çok sık görülüyor, uzuvlarını kaybediyorlar. Onların çok ciddi ağrıları oluyor. Bunlar normal ağrılar değil. Olmayan uzvun ağrısını bile hissedebiliyorlar. Onlara da genelde ağrı pili yöntemi uyguluyoruz.
AĞRIDAN DIŞARI ÇIKAMIYORDU
Abdullah Akıncı: Hakkâri Aktütün bölgesinde görev esnasında yaralandım. Gazi oldum. Omurilikten, sağ diz altından ameliyatlar geçirdim. Fizik tedavi aldım. Kalça, kasık arasında, sol diz altında hissiyatım hala yok. Ameliyatlar sonrası çok şiddetli ağrılarım oldu. İlaçlar etki etmemeye başladı. 4,5 ay önce ağrı pili takıldı. Hayatım değişti. Uyuyamıyordum, artık uykularımda da sıkıntı yok. Şu an sadece iki ilaç kullanıyorum. Şirket kurdum. Sosyal hayatım neredeyse yoktu. Genelde evde yatarak vakit geçiriyordum. Kalçamın ağrısını nasıl geçireceğimi bilmiyordum. Şimdi gündelik yaşamıma devam edebiliyorum.