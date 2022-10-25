’Ağrı pili’ sayesinde geçmek bilmeyen ağrılar tarihe karışıyor!

KANSER AĞRILARI DİNDİRİLİYOR Kanser hastaları 'ağrıyı yaşayacağım' diye düşünüyor ama ağrısız yaşam mümkün. Meme kanseri genç bir hastam vardı. Kanser sonrası memesi ve koltuk altı alınmıştı. Ağrılardan her gün kıvranıyor, kolunu kullanamıyordu. Tedavi ettik. Şimdi hiç ağrısı yok. Bir diğer kadın hastam her yeri gezmiş, rektum kanseri ama 'kanseri geçtim, yeter ki ağrım geçsin' istiyorum dedi. Ağrı pompası taktık. Şu an ağrısı sıfır.

UZUV KAYBI YAŞAMASI ENGELLENDİ Kangren hastası bir kadın hastam vardı, parmakları kesilmişti. Kolunu da kaybedebilirdi. Müdahalede bulunduk. Kendisinin yıllardır ne kesilen yeri ne de ağrısı var. Kuyruk sokumu kırığı (koksiks) problemi olan bir vakam vardı. Bu kırık ya kalça üzerine düşülünce ya da doğumdan sonra olabiliyor. Hemen fark edilmiyor, ağrısı da geç çıkıyor. Kişi hiç oturamıyordu. Bu hastamıza da pil taktık, şimdi ağrısı yok denecek kadar az.