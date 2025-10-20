Ağrısız şişlik ölümcül olabilir! Uzmanlardan uyarı: "Lenf bezlerine dikkat"

Böyle durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Töbü, "Lenf bezleri büyüyebilir. Boyunda, koltuk altında ve kasıkta var. Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor. Toplumda 'ağrısız ise sorun yok' şeklinde algılanabiliyor ancak bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ SAĞLIK TARAMALARI ÖNEMLİ

Töbü, düzenli sağlık taramalarının olası hastalıkların erken teşhisi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Lenf bezi büyümelerinin çeşitli hastalıklara neden olabildiğini anlatan Töbü, şunları kaydetti:

"Lenfoma ve kansere neden olabilir. Özellikle genetik yatkınlık ve risk faktörleri varsa lenf bezi büyümesi açısından önemli. Bir santimetreden büyük lenf bezleri önemli, mutlaka bir hekim tarafından takip edilmeli. Ultrason ve kan testleri yapılmalı, gerekirse biyopsi yapılmalı. Toksoplazma gibi parazit kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi tüberküloz gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Lenfoma ve kansere neden olabilirler. Uyanık olmak gerekiyor. Enfeksiyona bağlı olanlar ağrılı ve hassas olurlar, 1-2 hafta içinde kaybolurlar. Ancak 2 haftadan daha uzun sürüyorlarsa mutlaka araştırılmalı."