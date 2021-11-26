Ağrıyı azaltan doğal şifacı: Zencefilli zeytinyağlı şurup

Özellikle anti-enflamatuar, ağrı kesici özelliği ile öne çıkan bu şurubu ister ağrıyan noktalara sürebilir, isterseniz içebilirsiniz. Ayrıca güçlü bir idrar söktürücü olması sayesinde vücudunuzda istediğini detoks etkisini oluşturarak tüm zararlı bileşenleri, toksinleri de atmanıza yardımcı oluyor.

Zencefil, içeriğindeki B ve C vitaminleri, fosfor, kalsiyum sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. Böylece bağışıklığınızı güçlendiren bu baharat, aynı zamanda astım, bronşit gibi büyük rahatsızlık veren solunum yolu rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir. İçeriğindeki gingerol sayesinde kanser riskini bile düşüren bu şifa kaynağı, bedeninizde oldukça faydalı sonuçlar görmenize yardımcı olur. Ayrıca mide ve bağırsaklarda ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskine karşı da sizi koruması sayesinde sindirim sisteminde de oldukça etkilidir.