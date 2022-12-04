Ağzınızda bu tadı alıyorsanız kanser olabilirsiniz! Erken belirtileri arasında yer alıyor…

Ağız kanserinde en yaygın belirtilerden biri iyileşmeyen bir ülser olmakla birlikte, tadını alabileceğiniz bir belirti de bulunuyor.
Cancer Research UK'deki sağlık görevlileri, ağız kanserine yakalanan kişilerin sıklıkla ağızda kanama yaşadıklarının altını çiziyor. Bu nedenle, kan tadı alıyorsanız ve ağzınızda uyuşma ile birlikte kan oluyorsa mutlaka en kısa sürede doktora danışın.
Bu daha az görülen görülse de ağız kanserinde görülebilen diğer belirtiler ise şöyle;
ÜLSER
Tek başına bir ülser genellikle bir problem teşkil etmez ve birkaç gün içinde geçer. Ancak iyileşmiyorsa uzmanlar bunun ağız kanserinin yaygın bir belirtisi olduğunu söylüyor.
AĞRI
Uzmanlar ağzınızda geçmeyen ağrı, rahatsızlık veya şişliğin, ağız kanserinin en yaygın belirtileri arasında bulunduğunu belirtiyor.
KIRMIZI VE BEYAZ LEKELER
Uzmanlar, ağzınızda meydana gelen değişikliklerin ağız kanserinin bir işareti olabileceğini söyledi. Bu, eritroplaki olarak bilinen kırmızı yamaları ve lökoplaki olarak adlandırılan beyaz lekeleri de içermektedir. Bu yaralar kanser olmamakla birlikte tedavi edilmediğinde kansere yol açabilrler.
YUTMADA GÜÇLÜK
Yemek yerken ağrı, çiğnerken yanma hissi veya yutkunma sorunları yaşıyorsanız, bunların nedeni ağız kanseri olabilir. Diğer işaretler arasında yemek boğazınıza takılıyormuş gibi hissetmek yer almaktadır.
KONUŞMADA GÜÇLÜK
Uzmanlar, ağızdaki veya boğazdaki kanserin sesi etkileyebileceğini söyledi. Bunun sonucunda sesiniz farklı gelebilir. Daha kısık, boğuk veya her zaman soğuk algınlığınız varmış gibi bir sesiniz olabilir. Ek olarak bazı kelimelerinizi geveleyerek çıkarabilir veya bazı sesleri telaffuz etmekte sorun yaşayabilirsiniz.
BOYUN BÖLGESİNDE YUMRU
Uzmanlar, genişlemiş bir lenf düğümü nedeniyle boynunuzda bir yumru olabileceğini bildiriyor. Boyundaki bir veya daha fazla lenf düğümünde şişmenin hem ağız hem de orofaringeal kanserin ortak bir belirtisi olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak, kırmızı, ağrılı bir yumrunuz varsa, bu genellikle bir kanser belirtisi değil, enfeksiyona işaret eder.
KİLO KAYBI
İstemeden kilo vermek tüm kanserlerin ortak belirtisidir. Ağız ve orofaringeal kanser, yemek yemeyi acı verici bir hale getirebilir ve yutmayı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bunun kilo kaybına neden olabileceğini söyledi.
AĞIZ KOKUSU
Pek çok insan zaman zaman ağız kokusundan muzdariptir ve bu genellikle tükettiğimiz yiyeceklerden kaynaklanır. Ancak uzmanlar, kanser hastalığınız varsa ağız kokusunun daha kötü veya daha sık olabileceği konusunda uyarıyor.Bu semptomların yanı sıra, dudağınızda bir yumru veya kalınlaşma, ağzınızda veya boğazınızda bir yumru ve belirli bir sebep olmadan dişlerinizde sallama tehlikenin işareti olabilir. Çenenizi hareket ettirmekte zorluk, boğaz ağrısı veya birkaç gün içinde geçmeyen kulak ağrısı gibi semptomlardan herhangi birine sahipseniz, acilen doktora danışmanız önerilir.