Ağzınızda bu tadı alıyorsanız kanser olabilirsiniz! Erken belirtileri arasında yer alıyor…

İstemeden kilo vermek tüm kanserlerin ortak belirtisidir. Ağız ve orofaringeal kanser, yemek yemeyi acı verici bir hale getirebilir ve yutmayı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bunun kilo kaybına neden olabileceğini söyledi.

AĞIZ KOKUSU

Pek çok insan zaman zaman ağız kokusundan muzdariptir ve bu genellikle tükettiğimiz yiyeceklerden kaynaklanır. Ancak uzmanlar, kanser hastalığınız varsa ağız kokusunun daha kötü veya daha sık olabileceği konusunda uyarıyor.Bu semptomların yanı sıra, dudağınızda bir yumru veya kalınlaşma, ağzınızda veya boğazınızda bir yumru ve belirli bir sebep olmadan dişlerinizde sallama tehlikenin işareti olabilir. Çenenizi hareket ettirmekte zorluk, boğaz ağrısı veya birkaç gün içinde geçmeyen kulak ağrısı gibi semptomlardan herhangi birine sahipseniz, acilen doktora danışmanız önerilir.